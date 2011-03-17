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Politika

TEKİN: BOZDAĞ'A DAVA AÇACAĞIZ   ANKARA (A.A)

17 Mart 2011 21:51

-TEKİN: BOZDAĞ'A DAVA AÇACAĞIZ   ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partinin il ve ilçe örgütlerinin, CHP için ''Cumhuriyet Halt Partisi'' ifadesini kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dava açacaklarını bildirdi. Tekin, yazılı açıklamasında, Bozdağ'ın CHP'ye yönelik ifadesini ''seviyesiz'' olarak nitelendirerek, konunun yargıya taşınacağını belirtti. Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:  ''(CHP adını değiştirsin Halt Partisi olsun) diye seviyesizce açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ hakkında dava üstüne dava açılacak. Cumhuriyet ile kavgası nedeniyle çirkinleştikçe çirkinleşen birinin seviyesine inmek elbette mümkün değil. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisine halt diyebilen birinin yaptığı halttır, sözü halttır, adı halttır. Bu nedenle çok sayıda il ve ilçe örgütümüzden arayanlar dava açacaklarını bildirdiler. CHP'liler, ağzından çıkanı kulağı duymayan ve halt eden o kişiye yargı önünde de yediği haltın hesabını kitlesel olarak soracaklar.''

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