Tekin: Yarın Başbakan ölse ne olacak?

T24 - Son MİT yasası kapsamında Başbakan Erdoğan'ın 'güvenceniz benim' sözünü hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Allah göstermesin ölseler, bir Neron gelse oraya otursa ne olacak bizim güvencemiz?" dedi.

Tekin'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillere atfen sarf ettiği ileri sürülen 'meyhaneye daha az gidin' sözleri soruldu.

''Aslında Türkiye'nin güncel, sorularıyla ilgili soru sormanızı beklerdim. Tabii ona da cevap vereceğim. Aslında cevap vermemiz gereken çok önemli sorunlar var" diyen Tekin, sözü MİT yasasına getirdi.

Tekin, "Seçimden hemen sonra Sayın Başbakan, AKP yetkilileri ve bakanların defalarca açıklamaları vardı. 'Hiç kimse korkmasın güvenceniz benim' çok sayıda isimlerin böyle beyanları vardı.

Şimdi, Sayın Başbakan ya da yetkililer 'sizin güvenceniziz' dediklerinde ben sormak istiyorum; kendinizi koruyamadınız, bizi mi koruyacaksınız. Böyle mi güvence olacaktınız sonuçta, bir hafta ringde dayak yemiş boksörler gibi, adeta evinizden çıkamadınız. Sonuçta, bir gece yarısı, bir kanunla kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz, kurtaramayacaksınız. Dünyanın hiçbir yerinde...

Ben şunu beklerdim; o dönem Sayın Başbakan, bakanlar bu lafları ederken, basınımızdan medyamızdan demokrasiye inanmış yazarlarımızın bu ne demek yahu, dünyada iktidar güvencesi diye demokrasilerde böyle bir şey olur mu? Dünyada insanların, bireylerin güvencesi hukuktur, adalettir.

Allah uzun ömür versin sayın Başbakan'a, bakanlara, yetkililere yarın Allah göstermesin ölseler ne olacak? Bir Neron geldi, oraya oturdu. Ne olacak bizim güvencemiz? Bugün Türkiye'de yaşanan sorunların temeli de buradan kaynaklanıyor'' şeklinde konuştu.

Wulf'un istifas ı ve Gül

Tekin, Almanya Cumhurbaşkanı'nın istifasını işaret ederek, ''Almanya Cumhurbaşkanı'nın dünkü tavrı... Aynı gün iki cumhurbaşkanın tavırlarına bakın... Aynı gün, aynı tarih bir tanesi Almanya'da bir gazeteciyi tehdit ettiği için istifa etmek zorunda kaldı. Bir başka cumhurbaşkanı 15 saniye içinde karar imzaladı, gönderdi. İki farklı demokrasi, iki farkı hukuk'' dedi

Bülent Arınç'a yanıt

Tekin, ''Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, 'CHP, MİT Kanununu Anayasa Mahkemesine götürsün' açıklaması oldu, nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Sayın Arınç, demeseydi biz götürmeyecektik canım... Bize akıl vermeyi bıraksınlar Türkiye'de demokrasiyi hukuku beraber işletelim. Bu düzen ne Arınç'a ne başbakana hiç kimseye yaramaz. Sonuç itibariyle daha dün güvence olacakları bir ortamda, bugün kendileri bile kendilerini kurtarma peşine düştüler.''

'Dindar vatandaş'

Tekin, bir gazetecinin ''Diyanet İşleri Başkanlığı en dindar vatandaşı seçeceği haberlerin nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine, ''Diyanetin böyle bir hata yapacağını zannetmiyorum. Kimin elinde öyle bir terazi var kimin ne kadar dindar olup olmadığını ölçecek. Eğer Diyanetin öyle bir yetkisi varsa iktidarın şu anda bakanları ve bakan çocuklarını bir ölçsün bakalım ne çıkacak. Öncelikle oradan başlasın'' diye konuştu.