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Politika

TEKİN: TOP, TÜFEK İŞLEMEZ ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 16:12

-TEKİN: TOP, TÜFEK İŞLEMEZ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, günümüzde kimsenin ''top, tüfek edebiyatı'' yapmaması gerektiğini belirterek, demokrasinin her koşulda işleyeceğini kaydetti.     Tekin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, ''Biz ne toptan ne de tüfekten korkarız'' şeklindeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.  AK Parti'yi seçim başarısızlığı korkusunun sardığını, bu tür sözlerin korkunun bir sonucu olduğunu ileri süren Tekin, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan Yardımcısı kendisine suikast yapılacağı iddiasında olduğu gibi, zaman zaman karanlıkta ıslık çalmayı, ucuz kahramanlık yapmayı çok seviyor. Dün yine 'biz toptan tüfekten korkmayız' diye konuşmuş. Öyle anlaşılıyor ki yine tank, tüfek edebiyatıyla milletin gözünü boyamaya, korku salmaya, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Sayın Arınç'a açıkça sesleniyorum: bırak toptan tüfekten korkmayız edebiyatını, bırak karanlıkta ıslak çalmayı, ucuz kahramanlık yapmayı. Günümüzde top, tüfek işlemez; buna CHP izin vermez. Demokrasi sizin gizli gündeminize rağmen işleyecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sandıkla gelen sandıkla gidecek. Artık hepimiz biliyoruz ki AKP'yi sandığa gömülme, sandıktan çıkamama korkusu sardı. Bu yüzden tank top edebiyatına dönüş yaptılar. Tanktan, toptan korkmazlarmış, korkmayın elbette. CHP, Cumhuriyeti nasıl kurdu, çok partili demokrasiyi nasıl getirdiyse öyle de koruyacaktır. Türkiye'de demokrasinin de çok sesliliğin de çoğulculuğun da güvencesi CHP'dir.''

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