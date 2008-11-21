T24 LogoT24 Logo
Politika

Tekin: Tombala vekil işine baksın

CHP'de 'çarşaf hamlesini' başlatan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yeni açılımı eleştiren İstanbul Milletvekili Necla Arat'a tepki gösterdi: Lütfetsin de

21 Kasım 2008 02:00

CHP’nin ‘çarşaf hamlesi’ni başlatan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içi tepkilere sert çıktı. Tekin, kendisini eleştiren milletvekillerinin tabanı tanımadığını savundu.

CHP lideri Deniz Baykal’ın partiye çarşaflı kadınları üye yaptığı törenlerin ev sahibi olan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kapalı kadınların “türban özgürlüğü”nden bahsetmediğini, dertlerinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Evleri (CHE) projesinin uygulanmasıyla başı kapalı kadınlara ulaştıklarını belirten Tekin, “CHE’lere gelen türbanlı kadınlar ilk etapta elimi sıkmıyordu. Ama bugün bana sarılıyorlar. Bu kadınlar yoksulluktan kurtulmak istiyor. Ayağında ayakkabısı olmayanın başka düşüncesi olur mu? Bu insanları ideolojik yapıya sokan AKP’dir” dedi.

Tekin, “Biz bu insanları yeni keşfetmiş değiliz. Katılımlar sadece bir sonuçtur. AKP’nin başarısızlıklarından dolayı, CHP’ye büyük ilgi var” diye konuştu.

Atatürk'ün hemşehrisine rozet

Gürsel Tekin, 8 ay önce de başı kapalı bir kadının il merkezine gelerek “Selanikliyim. Atatürk’ün hemşehrisi. CHP’ye katılmak istiyorum” dediğini anlattı ve Baykal’ın ona da rozet taktığını hatırlattı. Tekin, şunları söyledi: “Yok gelemezsin mi diyeceğiz? Bu insanlar niçin CHP’ye gelmesin. Bu insanlar, bu ülkenin vatandaşı. Onu yok say, bunu yok say. Bu rahatsızlığı anlamış değilim. Biz, İstanbul’da dışımızda ne kadar arkadaşımız varsa partimize aldık. Şimdi merkez sağdan ciddi ilgi var. Kimse bizden daha solcu değil, kimse merak etmesin. 1980 öncesi mitinglerimizde çarşaflı, örtülü, şapkalı her kesimden insan vardı. CHP o zamanlar yüzde 42 aldı. Biz şimdi o özlenen CHP’yi yaratacağız.” 

Baykal'ın tombala rahatsızlığı

Annemin de başı kapalı

“İl Başkanı seçildiğiniz kongrede ablalarınızın da başının kapalı olduğunu gördük” sözü üzerine Gürsel Tekin, “Evet, benim annemin de, ablalarımın da başı kapalıdır. Ama biz bunların demogojisini yapmayız. 50 yıldır CHP’lidirler. Ülkeyi, Atatürk’ü severler. Ne engel var başının kapalı oluşuyla CHP’li oluşunun? Benim ablam militan gibi çalışır. Ne yapacaksınız, insanların yaşam biçimi böyle” diye konuştu. 

'Lütfetsin de sokağa insin' 

Tekin, çarşaflı kadınların partiye katılmasını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat’a da sert tepki gösterdi: “16 aydır buradayım, kendisinin yüzünü görmedim. Lütfetsin de, sokağa insin. Sırça köşklerde siyaset olmaz. Tombaladan milletvekili olacaksın, sonra taban rahatsız diyeceksin. Kim bu taban? Ben İstanbul il başkanıyım. Üç gündür, çeşitli illerimizin başkanları beni arıyor. Ya sev ya terk et diyen Tayyip Erdoğan gibi faşist kafaların CHP’de yeri olmayacak. Tecrit edilmiş toplum olabilir mi, bu sizden bu bizden diye!”

Arat, önceki gün Baykal’ın politikasını tasvip etmediğini, çarşaflı kadınların CHP’ye katılmasının “değerleriyle örtüşmediğini” söylemişti. PM’de buna itiraz edeceğini açıklayan Arat, tabanın rahatsız olduğunu iddia etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24