Tekin: Tombala vekil işine baksın

Baykal'ın tombala rahatsızlığı

CHP’nin ‘çarşaf hamlesi’ni başlatan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içi tepkilere sert çıktı. Tekin, kendisini eleştiren milletvekillerinin tabanı tanımadığını savundu.CHP lideri Deniz Baykal’ın partiye çarşaflı kadınları üye yaptığı törenlerin ev sahibi olan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, kapalı kadınların “türban özgürlüğü”nden bahsetmediğini, dertlerinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Evleri (CHE) projesinin uygulanmasıyla başı kapalı kadınlara ulaştıklarını belirten Tekin, “CHE’lere gelen türbanlı kadınlar ilk etapta elimi sıkmıyordu. Ama bugün bana sarılıyorlar. Bu kadınlar yoksulluktan kurtulmak istiyor. Ayağında ayakkabısı olmayanın başka düşüncesi olur mu? Bu insanları ideolojik yapıya sokan AKP’dir” dedi.Tekin, “Biz bu insanları yeni keşfetmiş değiliz. Katılımlar sadece bir sonuçtur. AKP’nin başarısızlıklarından dolayı, CHP’ye büyük ilgi var” diye konuştu.Gürsel Tekin, 8 ay önce de başı kapalı bir kadının il merkezine gelerek “Selanikliyim. Atatürk’ün hemşehrisi. CHP’ye katılmak istiyorum” dediğini anlattı ve Baykal’ın ona da rozet taktığını hatırlattı. Tekin, şunları söyledi: “Yok gelemezsin mi diyeceğiz? Bu insanlar niçin CHP’ye gelmesin. Bu insanlar, bu ülkenin vatandaşı. Onu yok say, bunu yok say. Bu rahatsızlığı anlamış değilim. Biz, İstanbul’da dışımızda ne kadar arkadaşımız varsa partimize aldık. Şimdi merkez sağdan ciddi ilgi var. Kimse bizden daha solcu değil, kimse merak etmesin. 1980 öncesi mitinglerimizde çarşaflı, örtülü, şapkalı her kesimden insan vardı. CHP o zamanlar yüzde 42 aldı. Biz şimdi o özlenen CHP’yi yaratacağız.”“İl Başkanı seçildiğiniz kongrede ablalarınızın da başının kapalı olduğunu gördük” sözü üzerine Gürsel Tekin, “Evet, benim annemin de, ablalarımın da başı kapalıdır. Ama biz bunların demogojisini yapmayız. 50 yıldır CHP’lidirler. Ülkeyi, Atatürk’ü severler. Ne engel var başının kapalı oluşuyla CHP’li oluşunun? Benim ablam militan gibi çalışır. Ne yapacaksınız, insanların yaşam biçimi böyle” diye konuştu.Tekin, çarşaflı kadınların partiye katılmasını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat’a da sert tepki gösterdi: “16 aydır buradayım, kendisinin yüzünü görmedim. Lütfetsin de, sokağa insin. Sırça köşklerde siyaset olmaz. Tombaladan milletvekili olacaksın, sonra taban rahatsız diyeceksin. Kim bu taban? Ben İstanbul il başkanıyım. Üç gündür, çeşitli illerimizin başkanları beni arıyor. Ya sev ya terk et diyen Tayyip Erdoğan gibi faşist kafaların CHP’de yeri olmayacak. Tecrit edilmiş toplum olabilir mi, bu sizden bu bizden diye!”Arat, önceki gün Baykal’ın politikasını tasvip etmediğini, çarşaflı kadınların CHP’ye katılmasının “değerleriyle örtüşmediğini” söylemişti. PM’de buna itiraz edeceğini açıklayan Arat, tabanın rahatsız olduğunu iddia etmişti.