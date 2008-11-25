Tekin: Sıra cemaatlerde

Çarşaf açılımı tartışılan CHP şimdi de cemaatlerin oyuna talip olacak. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin "Pek çok cemaat üyesi kendilerine sığınacak bir liman arıyor. Bu liman neden CHP olmasın" dedi.



CHP, "Çarşaflı kadınların partiye katılımı" açılımının ardından, "AKP’den rahatsız cemaatler" açılımını da yaşama geçirme kararı aldı. CHP Genel Merkezi, "Seçimler öncesinde il teşkilatları, partinin temel ilkelerinden taviz vermemek koşuluyla, yerel düzeyde güçlü İslami cemaatlerle gerektiğinde işbirliğine gidebilir. Bu işbirliğinin temelini ise ’AKP’den duyulan rahatsızlık’ oluşturmalı" seçeneğini tartışmaya açtı.



Dayanışma olur



CHP Genel Sekreteri Mustafa Özyürek açılım iddialarıyla ilgili olarak "temkinli" konuştu. Özyürek, "Bizim, bir tarikatla, cemaatle sistematik bir ilişki kurmamız söz konusu olmaz. Ancak yerel siyasette bu tür dayanışmalar her zaman olabilir. Örneğin, birinin adayı belli bir cemaattendir ve karşı cemaat bir tepki olarak bir başka partiye oy verebilir. Böyle şeyler olur ve normaldir" demekle yetindi.



Bazı cemaatler rahatsız



Bazı il teşkilatlarının yaptıkları ön araştırmalara göre, Süleymancı, Kadiri, Melami, Halveti- Şabani geleneğine bağlı bazı yerel cemaatlerin, özellikle AKP’yle ilgili son dönemde artan yolsuzluk iddialarından ve Gülen Cemaati’nin kendi tabanlarına yönelik müdahalelerinden rahatsız oldukları ifade ediliyor.



Kadınlar: CHP umut



Bu arada CHP İstanbul İl Kadın Kurulları’ndan yapılan açıklamada, "Kendisi, eşi, çocukları, kardeşleri işsiz ve aşsız kalan örtülü ve örtüsüz tüm kadınlarımız CHP’yi bir umut olarak görüyor. CHP’nin görevi de bu umuda karşılık vermektir. Demokratik bir Türkiye için çabalayan CHP, farklı yaşam, inanç ve ibadet biçimlerine aynı ölçüde özgürlük tanınmasından yanadır" denildi.



Projenin mimarı



Çarşaf açılımı projesinin mimarı olarak gösterilen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "AKP’deki kırılma, cemaatler arasında da bir tartışma yaratıyor. Pek çok cemaat üyesi kendilerine sığınacak bir liman arıyor. Bu liman CHP neden olmasın?" açıklamasını yaptı.



Tekin, şunları söyledi: "Adını şu an için vermeyi doğru bulmadığım bir cemaat üyesi, ’Yıllarca beraber siyaset yaptığım; aynı cemaatin mensubu olarak yan yana bulunduğum kişiler şimdi lüks otomobillere biniyor, eşleri türbanın en pahalısını takıyor. Bizim ise yaşamımız aynı. Bunlara artık hadlerini bildirmek lazım’ diyerek AKP’deki kırılmayı özetledi. CHP, böyle düşünen vatandaşlarımızın da oyuna taliptir."

