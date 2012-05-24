Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir'e aday olabilirim

SKY Türk Tv'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Gürsel Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstifasıyla ilgili konuşan Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu ifade ederek, CHP'nin dışa dönük mücadele yapmadığını söyledi. Sorunları ve doğru bildiklerini MYK'da söylediğini ifade eden Tekin 'Örgütü yok saymak, devşirmek doğru değildir. CHP iktidardan nemalanan bir örgüt değil, olamaz. İtirazlarımı MYK'da da söyledim, Genel Başkan'la da paylaştım. ' dedi.



'Genel başkanıma kırgınım, aday değilim'



'Genel Başkanımıza ağabey-kardeş ilişkimiz içinde kırgınım.Parti içi seçimleri maalesef iyi götüremedik. Hiç kimse benim adayım değildi. Parti içi kavga içinde olsaydım istifa etmez kavga ederdim. Kavga son bulsun diye istifa ettim. Kurultayda aday olmak gibi bir iddiam olmadı. Benim yürüyüşüm CHP'nin iktidar olması yürüyüşüdür. Kurultayda aday değilim. CHP'de liderlik sorunu yok. İtirazlarım devam eder, kişilerle sorunum olmaz. '



'Sarıgül'le bir araya gelmedim'



Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le bir araya geldiği iddialarına da yanıt veren Tekin 'Siyaset yaşamımda gizliliklerim yoktur. Sayın Sarıgül ile biraraya gelmiş değilim. 'diye konuştu.



'Partim isterse...'



İstanbul Belediye Başkanlığı için yeşil Işık yakan Tekin 'İstanbul'a aday olmak benim tasarrufumda değildir. Kurullarımız karar verir. Partim görev verirse, İstanbullular isterse. ' diyerek İstanbul'u mutlak surette CHP'nin alması gerektiğini savundu.



'Baykal ve Sav'la görüşürüm'