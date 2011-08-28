-Tekin: ''Ortadoğu'da yaşananların benzeri burada'' GAZİANTEP (A.A) - 27.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Ortadoğu'daki olayların benzerinin kendi coğrafyamızda da yaşandığını ileri sürerek, ''Kendi coğrafyamızda yaşanan sorunlarımızı da maalesef iktidara soramadık. Seçim öncesi sorunsuz olan bir bölge seçimden sonra ne oldu da sorunlu hale geldi'' dedi. CHP Gaziantep İl Teşkilatınca Gaziantep Huzurevi ve Kadın Sığınma Evi'nde kalanlara yönelik düzenlenen iftar yemeğine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parti teşkilatının güzel bir etkinlik düzenlediğini, sadece ramazan ayında değil yılın 12 ayında böyle etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Türk Kızılayı genel başkanının istifasına değinen Gürsel Tekin, şöyle konuştu: ''Kızılay genel başkanı, herhangi bir rahatsızlıktan ya da sağlık sorunundan dolayı istifa etmedi. Kızılay Genel Başkanı ile CHP olarak ilk görüşen benim. Kendisiyle görüştüğümde Kızılayın genel başkanı uzun süre iktidarın gölgesinde kaldığını bundan sonra Türkiye'nin en güvenli kurumu olmaya devam edeceğini bu konuda da ciddi çaba sarf edeceğini ve bizlerden de destek istediğini söyledi. Biz de bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine söyledik. Doğrusu Kızılay genel başkanının istifa gerekçelerini öğrenebilmiş değiliz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde Kızılay genel başkanı hangi gerekçelerle niçin istifa ettirildiğini herhalde bizlerle kamuoyuna paylaşır diye düşünüyoruz.'' Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürüten savcıların değiştirilmesini de değerlendiren Tekin, ''Avrupa'da yüzyılın davası olarak nitelendirilen bir davanın bir gece yarısı 3 tane savcısının değiştirilmesi görünen o ki bu soruşturmanın iktidara kadar gideceğinin temel göstergelerinden bir tanesidir. En azından Adalet Bakanı hangi gerekçelerle değiştirdiğini kamuoyuna paylaşması gerekiyor'' dedi. Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini de eleştiren Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Komşularımızla sıfır sorunumuz var diyen başbakana ne oldu? Başbakanın bu 8 ay içerisinde kardeşim dediği Kaddafi, dostum dediği Mısır devlet başkanı, yanı başımızdaki Suriye devlet başkanı ile bütün bu dostluklarımız varken bu 6 ay içerisinde ne oldu acaba? Gerçekten bu komşularımızdan Türkiye ile ilgili bir tehdit mi oluşmaya başladı? Ana muhalefet olarak bunu bilmek istiyoruz. Ortadoğu'da yaşanan sorun sadece Ortadoğu'da değil aynı zamanda Ortadoğu'da yaşanan olayların bir benzeri bizim kendi coğrafyamızda da yaşanıyor. Kendi coğrafyamızda yaşanan sorunlarımızı da maalesef iktidara soramadık. Yani seçim öncesi sorunsuz olan bir bölge seçimden sonra ne oldu da sorunlu hale geldi. Gazete sayfalarına yansıyan Abdullah Öcalan'ın 3 maddelik protokol imzaladık demesi, iktidarın bu konuda cevap vermesi lazım. Gerçekten böyle bir protokol mu var? Karşılıklı böyle bir protokol imzalanmış mı? Kimin adına? Neler vardı protokolde? Bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Maalesef iktidar sağır sultan gibi Türkiye'nin en önemli sorunlarıyla ilgili cevap vermemeye devam ediyor.''