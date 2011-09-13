Tekin: Kim daha temiz google'a sorun

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan arasındaki 'alın öpme' polemiğinde çözüm yeri olarak google'ı gösterdi!



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar geldi.



Gelinen noktada hükümetin BM'nin Mavi Marmara raporunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söyleyen Tekin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan arasındaki 'alın öpme' polemiğine değindi.



Tekin, ''Google'a bir tarafa Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafa sayın Tayyip Erdoğan yazın bakın şecerelerinde ne çıkıyor, kim ne kadar temiz göreceksiniz'' dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Amasya'da açıklamalarda buludu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in sözleri



''Siz Türkiye'nin dış politikasını ayaklar altına alacaksınız, onurunu zedeleyeceksiniz, teröre esir olacaksınız, bu ülkenin Alevi yurttaşlarının onurunu zedeleyeceksiniz, ondan sonra şizofreni arayacaksınız. Şizofreninin genel merkezi ta AKP'nin ortasındadır.''





İsrail'le ilişkiler



"Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in uyarılarına rağmen Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye gitmesine neden izin verdi. Mavi Marmara operasyonu devam ederken Türkiye'nin burada müdahale etme gücü yok muydu?



Geldiniz, 'efendim İsrail özür dilesin' dediniz. İsrail de, 'ben özür dilemiyorum' dedi. Sonra Birleşmiş Milletler bir komisyon oluştursun diye talep ettiniz. Birleşmiş Milletler'de komisyon oluşmasını talep eden Türkiye'nin kendisi. Şimdi siz bu komisyonun sonuçlarına katlanacaksınız.''





'Alın öpme' polemiği



''Sayın Genel Başkanımız bir şey soruyor, sayın Genel Başkanımıza 'kirli' diyor. Teknoloji gelişti. Google'a Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafa sayın Tayyip Erdoğan yazın bakın şecerelerinde ne çıkıyor, kim ne kadar temiz göreceksiniz.''





Terörle mücadele



"Maalesef bu iktidarın terör konusunda ciddi bir yol haritası olmadığını hepimiz çok açık ve net biliyoruz.''





Deniz Feneri



"Davanın şike iddialarıyla aynı süreçte açılması manidardır."





Tutuklu vekiller



''Hukuksuzluk vekillerimize işleyen bir sorun değil. Biliyorsunuz Türkiye'de 70'e yakın gazeteci, bilim insanı, çok sayıda insan sadece ve sadece telefon dinlemelerinden dolayı şu an gözaltında. Adeta telefon taşımak bir suç haline dönüştü. Sıradan insan bile telefonla konuşurken kaygılı konuşuyor. İnsanların telefon konuşmaları, özel yaşamlarının bir iktidar tarafından denetlenmesi demokrasi ayıbıdır.''





Erdoğan'ın Mısır gezisi



''Sayın Başbakan Mısır'dan döndükten sonra öyle umut ediyorum ki Şırnak ve Hakkari'ye de uğrayacaktır. Bu iller bu ülkenin birer parçasıdır, oralara da uğraması lazım, ne oluyor, ne bitiyor diye. Sayın Başbakan umut ediyorum ki Mısır'daki gösteriyi, Şırnak'ta da yapar."





'İç çekişme beklemeyin'



Gürsel Tekin ayrıca, partilerinin 41 projesini Edirne'den Ardahan'a il il dolaşarak anlatacaklarını belirtti ve ''Bundan sonra parti içi çekişme beklemeyin'' dedi.







