-TEKİN: İKTİDARIN HUKUK TANIMAZ TAVRI DEVAM EDİYOR ÇANAKKALE (A.A) - 29.07.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerine ilişkin, ''Benim gördüğüm manzara, iktidarın yine hukuk ve kural tanımaz tavrı devam ediyor'' dedi. Tekin, partisinin Çanakkale İl Başkanlığını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı yapacaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti: ''Doğrusu tabi bir belirsizlik ortamı yaşanıyor. Bu saate kadar istifa eden kuvvet komutanları da, hükümet de, Sayın Cumhurbaşkanı da herhangi bir açıklama yapmış değildir. Doğrusu bu hoş bir manzara değildir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanan bir manzara. Bizim bildiğimiz terfiler kuralar ve hukuk sistemi içinde belirlenir. Ama ne yazık ki Türkiye'de demokrasi halen oturmuş değildir. Ne zaman terfi dönemi olsa bu sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının açıklama yapmasını beliyoruz. Umut ediyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı doyurucu bir açıklama yapacaktır. Biz de bu konuyla ilgili yarın daha detaylı bir şekilde kamuoyuna paylaşacağız. Bu sadece terfiyle ilgili değil, görünen manzara o.''