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Tekin: Herkesi birbirine düşman etmeyi başardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan'ın 'Dersim' konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tekin, ''Herkesi birbirine düşman etmeyi, birbiri

23 Kasım 2011 02:00



T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan'ın 'Dersim' konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tekin, ''Herkesi birbirine düşman etmeyi, birbirine düşürecek yolu açmayı başarmıştır" dedi.


Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'Başbakanı tebrik ediyorum. Dili, üslubu ve açıklamasıyla memleketimizin ve milletimizin birliğinin temeline dinamit koymuştur. Herkesi birbirine düşman etmeyi, birbirine düşürecek yolu açmayı başarmıştır. Sayesinde tarihimizi de öğrendik. Geriye söylenecek ne kaldı- Başbakanın bir sonraki adımı nedir- Bu kampanyanın nihai amacı nedir?'




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