Tekin: CHP'nin direğiyim, aday olursam İstanbul'u kesin alırız

Mustafa Sarıgül'ün İBB için aday olacağı iddialarına "CHP, yakıtınız bittiğinde ikmal yapabileceğiniz bir istasyon değildir' diyerek sert bir yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 'Ben aday olursam İstanbul'u alırız' şeklinde konuştu. Tekin ayrıca, kendisinin partinin direği olarak gördüğünü ifade etti.

Yeni Şafak'a konuşan Tekin, parti içindeki tartışmaları değerlendirirken, 'Partide yenilikçi, ulusalcı ayrımını anlamlı bulmuyorum hatta ben kendimi partinin direği olarak görüyorum. Hatta ben isterim ki partide yenilikçiler ve ulusalcılar olsun. Ne zararı var? Ama aslolan ve bağlayıcı olan partinin programı, tüzüğü ve Genel Başkan'ın söyledikleridir. Partideki çok seslilik CHP'nin özgür havasındandır. Gülseren Onanç'ın istifasının süreçle ya da söyledikleri ile ilgisi yok. Öyle olsa beni görevden almaları gerekir' diye konuştu.

'Siyasetin dili barış havasında değil'

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Toplum değişiyor ama biz siyasiler ve medya ne yazık ki değişmiyoruz. Hala birbirimizi dışlayan, ötekileştiren dil kullanıyoruz. Toplum barışırken siyasiler kavga ediyor. Bu konuda kendi partim de AK Parti de hatalı. Aslında bütün darbelere giden süreç bu siyasal iletişimsizlikten doğdu. Bence bu konuda partiler daha dikkatli olmalı. Hükümetin ifade ettiği gibi bir barış sürecindeyiz ama dilimiz bu sürece uygun değil. Siyasetin dili barış havasında değil. Bu sadece Başbakan için değil Genel Başkanım için de geçerli. Atmosferin yumuşaması gerekiyor. Kürtlerle Türklerin barışmaya ihtiyacı yok ama siyasetçilerin barışmaya ihtiyacı var.'

'İddia ediyorum, İstanbul'a aday olursam alırız'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin iddiaları cevaplayan Tekin, 'Mustafa Sarıgül'le ilgili haberler zaman zaman çıkıyor. Şunu ifade etmek gerekiyor. Genel Başkanımız Sarıgül'ü çeşitli ortamlarda partiye davet etti. Henüz bir cevap alamadı. CHP, yakıtınız bittiğinde ikmal yapabileceğiniz bir istasyon değildir. CHP, Sarıgül'ün yakıtının bitmesini bekleyemez. Hele pazarlık gibi konular hiç olmaz. Sarıgül, CHP'de siyaset yapmak istiyorsa kapımız açık. Buyursun gelsin' dedi. Kendisinin İstanbul adaylığı için de yeşil ışık yakan Tekin, bu konuda iddialı: 'Ben aday olursam AK Parti'nin işi zor. Hatta iddia ediyorum, aday olursak alırız diyorum.'