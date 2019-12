-TEKİN: CHP'DE İÇ KAVGA YOK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''CHP'de bir iç kavga söz konusu değildir'' dedi. Tekin, partiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında bazı kararların alındığını ifade eden Tekin, MYK'da yeni üyelerin olduğunu belirtti. Kendisinin örgütten sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildiğini ifade eden Tekin, CHP örgütünün ''cefakar'' ve her şeyi anlayacak niteliğe sahip olduğunu söyledi. CHP'yi gelecek süreçte toplumun her kesimini kapsayacak bir mekanizma haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Tekin, parti içi herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığını dile getirdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başsavcılıkça kendilerine gönderilen dilekçenin gereğini yaptığını belirten Tekin, ''CHP'de bir iç kavga söz konusu değildir'' dedi. CHP'de tüzük kurultayı tartışmasının olmadığını kaydeden Tekin, partinin tek hedefinin iktidar olduğunu söyledi. Tekin, bir gazetecinin sorusu üzerine, ''CHP delegelerinin kurultay talebi olursa bu değerlendirilir. Ama şu ana kadar böyle bir talep yok'' dedi. Başka bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ''yeni CHP'' dediğini anımsatarak, bunun anlamını sorması üzerine Tekin, ''Sayın Genel Başkan yeni CHP derken, 'partiyi halka açacağız' dedi'' ifadesini kullandı. Tekin, açıklamalarının ardından bazı partililerin ''Başbakan Kemal'', ''Hepimiz Kemal'in askerleriyiz'' sloganları eşliğinde genel merkezden ayrıldı. -''BİR DEVRİM, BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK''- Genel Başkan Yardımcısı İsa Gök de Kılıçdaroğlu'nun partiyi iktidara taşımak amacıyla görev değişikliği yaptığını ve yeni MYK'yı oluşturduğunu belirterek, kendileri için koltuğun değil, halka hizmet etmenin amaç olduğunu söyledi. Yapılana 'bir devrim, büyük bir değişiklik' denilebileceğini ifade eden Gök, halkın iktidarı için halkla birlikte olmak gerektiğini dile getirdi. Gök, CHP olarak seçim sürecini başlattıklarını ve bugün yaptıkları toplantıda seçim çalışmalarını ele aldıklarını kaydetti. ''Bazı arkadaşlarımızın halk iktidarını sağlamak görevinden daha farklı algıları var'' diyen Gök, kendilerinin hiçbir zaman oturdukları koltuklara yapışmayacaklarını anlattı. Gök, CHP'yi halka açtıklarını kimsenin üye olmak ya da parti yetkilileriyle görüşmek için sıkıntı çekmeyeceğini, günlerce beklemeyeceğini ifade etti. ''Koltuklara yapışanlara'' da izin vermeyeceklerini bildiren Gök, ''Bu parti halkındır, kadınlarındır, gençlerindir, işçinindir, köylünündür, öğrencinindir, memur ve emeklinindir. Bu partinin her makamı, bu ülkenin her evladına açıktır'' dedi.