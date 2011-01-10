Tekin: Bildiğimiz tek derin devlet AKP'nin

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Bizim Türkiye'de bildiğimiz tek derin devlet, 8 yıldan beri iktidarda olan AKP'nin derin devletidir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ''AK Parti ve yandaşlarının köşeye sıkıştıkça derin devletin ipine sarıldığını'' savundu.

''8 yıldan beri iktidarda olanların kurdukları kendi derin devletini pekiştirmek ve gözlerden gizlemek için hala derin devlet sakızı çiğnediklerini'' ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

''Bizim Türkiye'de bildiğimiz tek derin devlet, 8 yıldan beri iktidarda olan AKP'nin derin devletidir. İncir çekirdeği kadar namus kavramı olanlar, iddia ettikleri derin devleti ortaya çıkarırlar. Hayatını fişlemeye adayanlar ve utanmadan açık açık fişleme yaptığını ilan edenler sıkıştıkça sığındıkları derin devletin adamlarıdır.

Hodri meydan, devlet elinizde, askeri-sivil istihbarat elinizde, polis, jandarma elinizde, kozmik odalara bile elinizi kolunuzu sallayarak giriyor ve istediğiniz belgeleri alarak çıkıyorsunuz. Sizden başka derin devlet varsa ne duruyorsunuz. Çıkarın ortaya da derin mi, sığ mı neymiş görelim.

Siz kendi derin devletinizi hem gözlerden gizlemek hem de pekiştirmek, güçlendirmek için ne yaparsanız yapın, biz söz veriyoruz; halkın iktidarında AKP'nin derin devletini de kendisini derin devlet gibi yutturmaya kalkanları da saklandıkları karanlık köşelerinden çıkaracak, hesap soracak ve tarihe gömeceğiz.''