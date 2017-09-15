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Tekin Baykal'ın 'Pala' lakaplı adamı yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, çete elebaşı olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal'ın adamlarından olduğu iddia edilen ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 'Pala' lakaplı Nusret Varlı (40), polis tarafından yakalandı

15 Eylül 2017 15:00

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, çete elebaşı olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal\'ın adamlarından olduğu iddia edilen ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan \'Pala\' lakaplı Nusret Varlı (40), polis tarafından yakalandı.
İzmir\'de 9 yıl önce yapılan ve \'Anafor\' adı verilen operasyonla yakalanan Ahmet Tekin Baykal\'ın adamı olduğu belirtilen Yusuf İzzettin Gülgör (62),  İbrahim Hayati Köylü (49) ve \'Pala\' lakaplı  Nusret Varlı, 2002\'de, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'adam yaralama\' ve \'yağma\' suçlarından haklarında açılan davada 8 yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesiyle aranan üç kişiden Gülgör ve Köylü geçen 5 Haziran\'da polis tarafından yakalandı.
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Aynı dosyadan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan üçüncü kişi Nusret Varlı ise dün İstiklal Mahallesi Hal Caddesi üzerinde dolaşırken, polisin şüphelenmesiyle yakalandı. Varlı sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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