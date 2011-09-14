-Tekin: ''Aldığı hizmet ödülü'' ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Başbakanın aldığı cesaret değil, hizmet ödülüdür'' dedi. Tekin, yazılı açıklamasında, ''Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sataşmalardan birini daha yaptığını'' öne sürdü. Bağış'ın İsrail lobisinin Başbakan Erdoğan'a verdiği madalyanın cesaret madalyası olduğunu söylediğini bildiren Tekin, şunları kaydetti: ''O cesaret madalyası değil, üstün hizmet madalyasıdır. Yakında Başbakan'a da AKP hükümetinin bakanlarının her birinin boynuna da birer üstün hizmet madalyası takılırsa hiç şaşırmayın. Çünkü, İsrail'e en büyük hizmeti yaptılar ve İsrail'i koruyacak füzelere göğüslerini siper ettiler, kalkan oldular. İsrail'i vuracak füzelere kalkan olmaktan daha büyük İsrail yandaşlığı, İsrail'e bundan büyük hizmet ve füzelere göğsünü siper edecek İsrail kalkanını savunmaktan daha büyük avukatlık hizmeti olur mu?'' Gürsel Tekin, geçmişte ''Başbakanın bilgisi doğrultusunda terör örgütü başı Öcalan ile görüşmeler yapılıyor'' denildiği zaman, Başbakanın sert sözlerle karşılık verdiğini belirtti. Tekin, Bakan Bağış'ın, ''CHP'nin kapısını gözlediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'den kurtulma çabası içinde'' dediğini savunarak, ''Ey İsrail'e hizmet madalyası adayı Egemen Bağış şunu bil, bilmiyorsan öğren, beni her iki MYK'sında da özgür iradesiyle Genel Başkan Yardımcısı yapan Sayın Genel Başkanımızdır. CHP, Türkiye'ye demokrasiyi getiren partidir, sen CHP'yi 'ağzını açtı diye genel başkan yardımcılarını, bakanlarını kapının önüne koyarım' diyen Başbakan ile karıştırma. CHP kapısından size ekmek çıkmaz, hadi Amerika'nın kapısına...'' diye konuştu.