Tekin: AK Parti'deki CHP'lileri partimize çağrıyoruz

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, merkez sağa çağrılarının AK Parti'de siyaset yapan çok sayıda CHP’liyi de kapsadığını söyledi. Tekin, "İktidar partisindeki CHP'lilerin yuvalarına dönmelerini talep ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sürprizler olabilir" diye konuştu.



CHP'nin 34. Olağan Kurultay'ı, yarın Ankara Spor Salonu'nda toplanacak. Kurultay'ın ilk gününde Genel Başkan, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, merkez sağın eski güçlü partilerini de laiklik ve Atatürkçülük şartı ile CHP'ye davet etti.

NTV canlı yayınına katılan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, çağrılarının sadece merkez sağda DYP ve ANAP'a olmadığını şu anda AK Parti'de siyaset yapan çok sayıda CHP’liyi de kapsadığını söyledi.

Tekin, "İktidar partisindeki CHP'lilerin yuvalarına dönmelerini talep ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sürprizler olabilir" diye konuştu.