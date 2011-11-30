-Tekin: "Yaraları Cumhuriyet yarası" ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Tarihimizden korkmuyoruz. O döneme (Dersim olayları) CHP tarihi demenin cahillik olduğunu çok iyi biliyor ve günahıyla da sevabıyla da tarihimize sahip çıkıyoruz'' ifadesini kullandı. Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bugün yaptığı basın toplantısında, ''Bizim kitabımızda soy sop milliyetçiliği yapmak, onun bunun soyuyla, sopuyla, diniyle, mezhebiyle ilgilenmek yoktur'' dediğini hatırlattı. Çelik'in, ''kendine karşı dürüst olmayan bir liderin, halkına karşı da dürüst olamayacağını'' belirttiğini ifade eden Tekin, ''Biz de tam bunu söylüyor ve ekliyoruz. Başbakan dürüst değil, hem kendine karşı hem halka karşı hem de milletimize karşı dürüst değil. Başbakan ayrılıkçı. Başbakan, mezhep ayrımcılığı yapıyor, mezhep ayrımcılığından rant elde etmek istiyor. Oy için etle tırnak olmuş milletimizi bölüyor'' görüşünü savundu. Hüseyin Çelik'in ''Soy, sop milliyetçiliği yapmayı, en hafifinden basitlik ve hafiflik olarak kabul ederiz'' sözlerine işaret eden Tekin, şunları kaydetti: ''O zaman ne duruyorsun sayın Çelik, cesaretin varsa git, Genel Başkanına, 'Bizim yaptığımız basitliktir ve hafifliktir' de. Çünkü açıklamalarınız soy, sop, din, mezhep temeli üzerine kurulu. Biz, sayın Başbakan'ın da AKP yöneticilerinin de yarasının Cumhuriyet yarası olduğunu ve asıl Cumhuriyet dönemiyle hesaplaşmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Onlar sinsice faaliyet gösterirken biz açık açık diyoruz ki tarihimizden korkmuyoruz. O döneme CHP tarihi demenin cahillik olduğunu çok iyi biliyor ve günahıyla da sevabıyla da tarihimize sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki kökü Kuvaımilliye'ye, Kurtuluş Savaşı'na uzanan geçmişimiz hepimizindir.'' Kendilerinin ''gömlek değiştirenlerden'' olmadığını kaydeden Tekin, ''Biz 12 Eylül'ün nemasını toplayan ve 12 Eylülcülerin izinden giderek Türkiye'yi korku imparatorluğuna çevirenlerden, özel mahkemelerle Silivri toplama kampı kuranlardan hiç değiliz'' ifadesini kullandı.