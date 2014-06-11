Tekerlekli sandalyeyi görmediler

12 Eylül döneminde işkenceden dolayı sakat kalan Fazıl Kuru’nun şikâyeti üzerine emekli Astsubay Burhan Yöntem ve dönemin Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Atasoy Fitoz hakkında açılan işkence davasında savcı Kuru’dan işkence gördüğüne dair Adli Tıp’tan rapor getirmesini istedi. Avukatlar Kuru’nun tekerlekli sandalyesini göstererek “Kanıt ortada değil mi?” dedi.

Mehmet Menekşe'nin Cumhuriyet'teki haberine göre, 12 Eylül askeri darbesinin ardından “işkencehaneye” çevrilen Amasya Suluova Et Balık Kurumu’nda (EBK) gördüğü işkenceler nedeniyle sakat kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Fazlı Kuru’nun şikâyeti üzerine emekli astsubay Burhan Yöntem ve dönemin Asayiş Bölük Komutanı Yüzbaşı Atasoy Fitoz hakkında açılan işkence davasına devam edildi.

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, müşteki Fazlı Kuru, Musa Koyuncu, Ali Soyal, mağdur Metin Irmak hazır bulunurken, Devrimci 78’liler Vakfı Samsun Şube üyeleri de davaya katıldı. Duruşmaya telekonferans yöntemiyle katılan Yöntem, kulaklarının ağır işittiğini belirterek, soruları anlamadığını savundu.

Yöntem’in konuşmasına “Oradaki tüm kişileri saygı ile selamlıyorum” diye başlaması tepkilere neden oldu. Yöntem, “Ben bu şahısları tanımıyorum, hiçbirini daha önce görmedim. İşkence suçunu kabul etmiyorum. Elhamdülillah ben Müslümanım, ibadetini yapan biriyim. Ben insanlara kötü muamele yapılmasını tasvip etmem. Yapmam ve yaptırmam. Anlatılanlar inancıma ve kişiliğime sığmaz” dedi.

Bu konuşma salondaki izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu. Yöntem, avukatların birçok sorusuna “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Savcı, işkence gördüğünü söyleyen mağdurların adli tıp raporu almalarını istedi. Mağdurların avukatı Ömer Kavili, tekerlekli sandalyede oturan Fazlı Kuru’yu göstererek “Kanıt ortada değil mi” diye sordu. Ancak mahkeme savcının talebini yerinde bulurak adli tıptan rapor alınmasına karar verdi. Sanık Atasoy Fitoz’un yerel mahkeme tarafından yeniden ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı darbenin yıl dönümü olan 12 Eylül’e erteledi.