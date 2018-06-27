Tekerlekli Sandalye BSL'de şampiyon Galatasaray

Beşiktaş RMK Marine - Galatasaray: 57-60

İSTANBUL,(DHA)

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final turu ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş RMK Marine\'yi deplasmanda 60-57 mağlup ederek seride durumu 2-0\'a getirdi ve şampiyon oldu.

İki yılın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşayan sarı kırmızılılar, ligdeki 10\'uncu şampiyonluğu elde etti. Sezon içerisinde EuroLeague 1 kupasını müzesine getiren Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu.

Süleyman Seba Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Beşiktaş RMK Marine 18-17 üstün kapattı. İkinci çeyrekte üstün olan Galatasaray, devreye 32-30 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 10-0\'lık seriyle giren Galatasaray çeyreğin son bölümlerine doğru vites düşürse de, periyodu 45-40 önde tamamladı. Dördüncü periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayan Galatasaray, parkeden 60-57 üstün ayrıldı ve seride durumu 2-0\'a getirerek şampiyon oldu.

Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte ligde en çok şampiyon olan takım unvanını sürdürdü.

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