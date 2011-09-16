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Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda tarihi başarı  ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 20:45

-Tekerlekli Sandalye Basketbolunda tarihi başarı  ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. İsrail'de gerçekleştirilen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nı 5'inci sırada tamamlayan Türk Milli Takımı, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları vizesi aldı.  Antrenörlüğünü Mehmut Önüt'ün yaptığı Türk Milli Takımı, bugün Hollanda ile oynadığı olimpiyat kotası müsabakasında rakibini 79-73 yenerek, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol Şube Sorumlusu Ali Duran Karakaya, yaptığı açıklamada, Paralimpik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandıkları için mutlu oldukları söyledi.  ''Mücadeleyi kazandık, mutluyuz ve gururluyuz'' diyen Karakaya, ''Zorlu müsabakalar yaptık. Birbirimize kenetlendik ve maçı kazandık. Böyle bir başarıyı 10 yıl önce hedeflemiştik. Belirlediğimiz Paralimpik Olimpiyatları hedefini bugün gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz'' dedi. Karakaya, şampiyonaya 12 ülkenin iştirak ettiğini ve burada ilk 6'ya giren takımların oyunlara katılmaya hak kazandığını dile getirdi.

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