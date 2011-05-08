T24 LogoT24 Logo
Spor

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLUNDA ŞAMPİYON GALATASARAY İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 19:16

-TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLUNDA ŞAMPİYON GALATASARAY İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, IWBF Şampiyonlar Kupası finalinde Almanya temsilcisi RSV Lahn-Dill'i uzatmada 85-80 yenerek, şampiyon oldu. Almanya'nın Zwickau kentinde gerçekleştirilen Final Grubu organizasyonun finalinde Alman rakibi karşısında ilk yarıyı 33-30 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, normal süresi 69-69 biten maçı uzatma bölümünde 85-80 kazanarak, üçüncü kez bu başarıya ulaştı. Organizasyonda daha önce 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda da şampiyon olan ''Engelsiz Aslanlar'', geçen sezon ise beşinci sırayı almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24