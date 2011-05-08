-TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLUNDA ŞAMPİYON GALATASARAY İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, IWBF Şampiyonlar Kupası finalinde Almanya temsilcisi RSV Lahn-Dill'i uzatmada 85-80 yenerek, şampiyon oldu. Almanya'nın Zwickau kentinde gerçekleştirilen Final Grubu organizasyonun finalinde Alman rakibi karşısında ilk yarıyı 33-30 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, normal süresi 69-69 biten maçı uzatma bölümünde 85-80 kazanarak, üçüncü kez bu başarıya ulaştı. Organizasyonda daha önce 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda da şampiyon olan ''Engelsiz Aslanlar'', geçen sezon ise beşinci sırayı almıştı.