-TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA ŞAMPİYON CİM BOM İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı 67-46 yenen Galatasaray 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Şampiyon olmak için Beşiktaş'ı 8 sayı farkla yenmesi gereken sarı-kırmızılılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan play off ikinci etap son maçında, ezeli rakibini 21 sayı farkla yenmeyi başararak ligde üst üste 5. şampiyonluğuna ulaştı. KKTC'de oynanan play off ilk etap maçında Galatasaray'ı 7 sayı farkla 72-65 yenen Beşiktaş, İstanbul'daki ikinci etapta 21 sayı farkla yenilince ligi ikinci sırada bitirdi. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk çeyrek 14-14 berabere sonuçlandı. İkinci periyodun özellikle son bölümlerinde rakibine göre daha etkili oynayan Galatasaray, devreyi 7 sayı farkla 31-24 önde kapadı. İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, 27. dakikada farkı 10 sayıya (40-30) kadar çıkarsa da Beşiktaş periyot bitiminde farkı 5 sayıya indirdi: 43-38. Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş 33. dakikada farkı 3 sayıya (45-42) indirdi. Ancak Galatasaray hemen toparlanıp, 10-0'lık bir seri yakaladı ve 35. dakikada 55-42'lik skorla farkı 11 sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında farkı daha da açıp sahadan 67-46 galip ayrılıp şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın en skorer ismi 31 sayı atan Galatasaraylı Filipski olurken, Beşiktaş'ın en skoreri ise 14 sayıya ulaşan Kaan oldu.