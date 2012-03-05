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Tekerlekli sandalye alındı şarkısı çalındı

İbrahim Tatlıses, “Suskunlar” dizisinde “Hadi Hadi” şarkısı ve fotoğrafını kullanmak isteyen yapımcıdan para yerine tekerlekli sandalye istedi.

05 Mart 2012 07:27

T24- İbrahim Tatlıses, “Suskunlar” dizisinde “Hadi Hadi” şarkısı ve fotoğrafını kullanmak isteyen yapım şirketinden para yerine tekerlekli sandalye istedi.

Hüriyet'in haberine göre, ekranın yeni fenomen dizisi “Suskunlar”ın geçen hafta ekrana gelen ilk bölümünde yapım şirketi İbrahim Tatlıses’in söylediği “Hadi Hadi” şarkısını çalmak istedi. Dizide hem şarkısına hem de cezaevindeki sahnelerde fotoğrafına yer vermek isteyen şirket, hemen ünlü sanatçıyla irtibata geçti.

Tatlıses’ten olumlu yacevap alan yapım ünlü türkücünün ilginç talebiyle karşılaştı. Kendisi için herhangi bir maddi talepte bulunmayan Tatlıses, yapım şirketinden, ihtiyacı olan engelli bir vatandaşa hediye edilmek üzere donanımlı bir tekerlekli sandalye istedi. Yapım şirketi Tatlıses’in bu talebini memnuniyetle kabul etti ve hemen sandalyeyi alıp türkücüye ulaştırdı.

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