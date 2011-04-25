Tekerlekleri patatesten, direksiyonu havuçtan!

T24 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nin İnovasyon Merkezi’nde farklı bir deneyim yaşadı. Ergün, bu merkezde geliştirilen ilk organik yarış aracını test etti.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nin İnovasyon Merkezi’nde dünyanın ilk ‘organik yarış arabası’nı test etti. Ergün, “Bu aracın tekeri patatesten, direksiyonu havuçtan, gövdesi çimen saplarından, yakıtı kakao çekirdeklerinden oluşuyor. Bu ürünlerin fabrikalardan atıkları alınıyor ve otomobile dönüştürülüyor. Gerçekten de üzerinde çalışılması gereken bir proje” dedi.









İlk organik araç



Dünyanın ilk organik Formula 3 aracı, Warwick İnovatif Üretim Merkezi ile ortaklarının sponsorluğunda geliştirildi. James Meredith’in liderliğinde geliştirilen aracın özellikleri ise şöyle:

Motor kapağı: Geri dönüştürülmüş karbon lifinden yapılmış.

Kablo bağlantıları: Hafif, halojensiz, yeniden dönüştürülebilir malzemelerden.

Yan kanatlar: 3 boyutlu dokunmuş doğal karbon liflerinden oluşan kompozit.

2 litre motor: Turbo biyo-dizel.

Frenler: düşük miktarda gizil enerjili karbon olmayan disklerden oluşuyor.

Yan pod kapama paneli: Geri dönüştürülmüş şişelerden elde edilen keten lifleri ve reçine

Radyatörler: Ozonu oksijene çeviren katalizörlerle kaplanmış.

Sürücü koltuğu: Keten lifi soya fasulyesi yağı köpüğü ve geri dönüştürülmüş polyester kumaş

Direksiyon: Havuç ve diğer köklü bitkilerden elde edilen polimerlerden yapılmış tekerlekler

Kanat aynaları: Patates nişastası özü ve keten lifi

Tampon kapağı: Geri dönüştürülmüş karbon lifi

Ön kanat plakası: Patates nişastası özü ve keten lifi

Tekerlekler: Polislitik aromatiklerin eliminasyonu



Koç, Türk akrebinin tasarımcısı Hüsmen’i Tofaş’ta işe aldı



KOÇ Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, genç Türk tasarımcı Emre Hüsmen’e verdiği destek sözünü tuttu. Fiat’ın spor otomobil markası Abarth için tasarladığı Scorpion (Akrep) isimli konsept araçla Cenevre Fuarı’nda büyük ilgi gören Türk tasarımcı Emre Hüsmen, Tofaş’ın tasarım ekibine dahil oldu. Cenevre Fuarı’nda Türk akrebini inceleyenler arasında Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç da vardı. Rahmi Koç, genç tasarımcıya o tur sırasında destek sözü vermişti. Rahmi Koç sözünü tuttu ve yetenekli genç tasarımcıyı Tofaş’ın bünyesine dahil ettirdi.