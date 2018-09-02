İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu. Silivri'de 2 mahalle de karantinaya alındı. CHP'li Barış Yarkadaş şarbondan AKP'nin sorumlu olduğunu söyledi. Yarkadaş, "AKP'li bakanlık, lobilerin isteği üzerine, son altı aydır ithal hayvanları veteriner denetimine tabi tutmadan ülkeye sokuyor. Tekellerin para kazanması için halkın sağlığını hiçe sayan AKP, şarbonun yayılmasının sorumlusudur" dedi.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor

Yaşananlara bir tepki de CHP'li Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

"Değişik yerlerden şarbon vakası haberleri geliyor. AKP'li bakanlık, lobilerin isteği üzerine, son altı aydır ithal hayvanları veteriner denetimine tabi tutmadan ülkeye sokuyor. Tekellerin para kazanması için halkın sağlığını hiçe sayan AKP, şarbonun yayılmasının sorumlusudur!"