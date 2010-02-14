TEKEL'e uluslararası destek

T24 - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), TEKEL işçileri için "uluslararası eylem günü" düzenleyecek.





Gelecek hafta düzenlenmesi planlanan eylem gününde, ulusal sendika örgütler, Türk yetkililere mektup gönderecek.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının başkanlarının 5 Şubat 2010'da aldıkları karar doğrultusunda TEKEL işçileri ile uluslararası dayanışmayı artırmak için 155 ülkede 311 ulusal sendika örgütünü ve 175 milyon işçiyi temsil eden ITUC ile 36 Avrupa ülkesinde 82 ulusal sendika örgütünü ve 12 iş kolu federasyonunu temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) yaptığı çağrı sonuç verdi.



Çağrının ardından TÜRK-İŞ'e iletilen bilgiye göre, ITUC, TEKEL işçileri için bir uluslararası eylem günü düzenleyecek.



ITUC, gelecek hafta düzenlenmesi planlanan uluslararası eylem gününde, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren ulusal sendika örgütlerinin Türk yetkililerine mektup göndereceklerini bildirdi.



ITUC üyesi ulusal sendika konfederasyonları, gönderecekleri mektuplarda, TEKEL işçileri ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtilecek ve hükümetin bir an önce TEKEL işçilerinin taleplerine itibar etmesini isteyecek.



Türk-İş'in çağrısı üzerine ETUC'da, TEKEL işçilerini desteklediğini bildiren bir bülten yayımladı. Bültende, "Türkiye'de özelleştirme sonrası tütün ve alkol depolarında çalışan 12 bin işçinin işlerini kaybettikleri ve üçüncü ayına girmesine rağmen görünürde henüz bir çözümün olmadığı" duyuruldu.



ETUC bülteninde, işçilerin kanunlara uygun bir şekilde, "Tüm özlük hakları ile birlikte diğer kamu işletmelerine transfer etme" anlayışıyla hükümetin bir an önce görüşmeleri başlatması çağrısında bulundu.



TEKEL işçilerinin çok zor koşullar altında kararlı bir duruş sergilediklerine yer verilen bültende, ETUC'un, "En temel ihtiyaç olan insan onuruna yakışır bir yaşam için verdikleri mücadelede TEKEL işçilerini desteklediği" bildirildi.



ETUC, ayrıca Belçika'daki Türk Büyükelçiliğine bir yazı göndererek işçilere desteğini ve hükümete çağrısını yineleyecek.





Valilikten dördüncü tebligat



Bu arada, Ankara Valiliği, Türk-İş ve Tekgıda-İş'e TEKEL işçileri için kurulan çadırların kaldırılması için yeni bir tebligatta bulundu.



Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı'nın imzasını taşıyan tebligatta, konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin, daha önce yapılan tebligat ve uyarılara rağmen "kanuna aykırı olarak kurulan çadırlarda" oturma eylemi ve açlık grevlerinin devam ettiği belirtildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çadırlarla ilgili olarak valiliğe sunduğu raporda, çadırlar nedeniyle bölgede yangın tehlikesi ve olası yangın durumunda ise müdahale konularında riskler bulunduğuna yer verildiği ifade edilen tebligatta, halen sürdürülen eylemlere "derhal" son verilmesi, yönetici, üyeler ve destekleyicilerin kurmuş oldukları çadırların Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporunda belirtilen ve hayati önem arz eden tespitler dikkate alınarak derhal kaldırılması istendi.



Tebligatta, aksi halde meydana gelebilecek olaylardan ve doğabilecek zararlardan konfederasyon ve sendika yöneticileri ile eyleme katılanların sorumlu olacağı ve haklarında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.



Ankara Valiliği, daha önce de sendikalara çeşitli gerekçelerle üç tebligat daha yapmıştı.





