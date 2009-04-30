TEKEL’e ait taşınmazlar satılıyor

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş (TTA) İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli'de bulunan taşınmazlarını ‘pazarlık usulü’ ile satışa çıkardı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyuruya göre Beykoz'daki içki fabrikasının da aralarında bulunduğu İstanbul, Ankara İzmir ve Denizli'de bulunan taşınmazların satışı, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek.



İhalede katılımcılardan 20 bin ile 50 bin lira arasında değişen oranlarda geçici teminat bedeli alınacak.



İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek.



Ancak komisyonun gerekli görmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.



Satışa çıkarılan varlıkların birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazlası için de teklif verilebilecek.



Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek herhangi bir şartı içeremeyecek.



Gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının da katılabileceği ihalede alınması zorunlu olan şartname bedeli mukabili ÖİB'den temin edilebilecek.



Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 11-16 Haziran 2009 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar ÖİB'ye elden teslim edilecek.



Bu arada yurt dışında yerleşik taraflara satış ve devir, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na, Tapu Kanunu'na ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi bulunmakta.



Satışa çıkarılan taşınmazlar ve teklif verme tarihleri



TTA'ya ait olan Ankara'nın Yenimahalle İlçesi, 2. bölge, Alacaatlı Köyünde yer alan ve tapunun 532 parselinde kayıtlı 182 bin metre kare yüz ölçümlü taşınmaz ile İstanbul'un Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde (Eski İçki Fabrikası) bulunan ve tapunun, 195 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı 54 bin 870 metre kare, 209 ada 3 parsel numarasında kayıtlı 16 bin 212 metre kare, 200 ada ve 3 parsel numarasında kayıtlı 827 metre kare yüz ölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan binalar "satış" yöntemi ile özelleştirilecek.



Ayrıca 3 bin 935 metre kare yüz ölçümlü iskele-rıhtım ve dolgu alanına ilişkin olarak TTA lehine Maliye Bakanlığı tarafından 27 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile tesis edilen "kullanma izninin devri" yöntemleri ile bir bütün halinde özelleştirilecek.



Denizli Merkez İlçe, İstiklal Mahallesinde bulunan ve tapunun 486 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 548 metre kare yüz ölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların özelleştirmesi de "satış" yöntemi ile gerçekleştirilecek.



Söz konusu taşınmazlar için teklifler, 11 Haziran 2009 tarihinde saat 17.00'ye kadar ÖİB'ye verilecek.



İzmir’de bulunan taşınmazlar



TTA'ya ait İzmir'in Karşıyaka İlçesi, 3. Bölge, Salhane Mahallesinde bulunan ve tapunun bin 134 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 27 bin 375 metre kare yüz ölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan binalar ile Konak İlçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan ve tapunun 1252 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bin 192 metre kare, 2 parsel numarasında kayıtlı 935 metre kare, 3 parsel numarasında kayıtlı 570,25 metre kare yüz ölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan binalar da bir bütün halinde "satış" yöntemi ile özelleştirilecek.

