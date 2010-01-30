TEKEL işçilerinin umudu bir CD oldu

T24 - Yaklaşık 7 haftadır sorunlarının çözümü için eylem yapan TEKEL işçilerine, bir CD umut verdi.



Türk-İş Başkanı Kumlu, Erdoğan ile önceki geceki randevularına, Başbakan’ın sert tepki gösterdiği, Tek Gıda-İş Sendikası Başkanı Türkel’in “Hükümeti deviririz” sözlerini sarf etmediğini kanıtlayan CD ile gitti. CD’nin dökümünü inceleyen Erdoğan, işçilerin maaş ve taleplerini içeren raporları da görünce, Maliye Bakanı’na talimat verdi: “Mehmet bu işi çöz.”



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Tekel işçisinin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini anlatmadan önce Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, eyleme karşı sert tepki vermesine neden olan olay konusunda aydınlattı.



Kumlu, Başbakanlık Konutu’ndaki görüşmede, Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel’e, “Hükümeti deviririz” açıklaması nedeniyle kızan Erdoğan’a, bu konuşmanın tam metninin yer aldığı bir CD verdi. Konuşmanın tam deşifresini inceleyen Erdoğan’a Kumlu, Türkel’in hükümeti devireceklerine ilişkin bir sözü olmadığına dikkat çekti.





Dosyaları inceledi bakanları çağırdı



Kumlu, daha sonra Tekel işçilerinin tartışılan maaşlarına ilişkin gerçek bilgileri de içeren kapsamlı bir raporu Erdoğan’a sundu.



Bu raporda, işçilerin 4/C statüsü yerine özlük haklarıyla birlikte kamu kurumlarında görevlendirilmeleri talebi yer aldı. Raporda, işçilerin, geçecekleri kurumda eşdeğerleri konumundaki işçilerin ücretine razı oldukları bilgisi de bulundu. İşçilerin, kişi başına ortalama 40’ar bin TL tutan kıdem tazminatlarını bu süreçte talep etmedikleri de Erdoğan’a iletildi. Erdoğan, bu aşamada görüşmeye, dışarıda bekleyen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türk-iş yöneticilerini davet etti.





‘Pazartesi gününe kadar işi çözelim’



Erdoğan, Şimşek’e, “Mehmet, bu işi çözün” talimatını verdi.



Şimşek’in, “Onlar da eylem çadırlarını kaldırsınlar” itirazını dikkate almayan Erdoğan, “Bu işi Pazartesi gününe kadar çözelim. Bana bu konuda ne yapabileceğimizi söyleyin” dedi. Bu girişim sonuç verirse, Tekel işçilerinin yanı sıra yeni özelleştirmelerle birlikte yaklaşık 20 bin işçinin sorunu çözülecek.





4C’ye yeni formül aranıyor



m 46 gündür Ankara’da eylem yapan Tekel işçilerinin sorununa el atan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesiyle, 4C için yeni formül arayışına girildi.



Erdoğan’ın, Türk-İş yönetimiyle görüşmesinde verdiği talimatın ardından dün sabah önce Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bürokratları bakanlara sunulacak çalışma için bir araya geldi. Bu çalışmada varılan sonuçlar, Erdoğan’ın bu konuda görevlendirdiği Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunuldu. İki bakan da bir araya gelerek ilk çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.



Yazıcı ve Şimşek de dün Ak Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldikleri televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşmalarında, çalışmanın sadece sayıları 12 bini bulan Tekel işçilerini değil, şimdiye kadar 4C sözleşmesi imzalayan 15 bin çalışanı da kapsayacağının işaretini verdi. Yazıcı, çalışanların bir bölümü için bu yönde bir çalışma yapılıp, diğerlerinin bunun dışında bırakılmasının uygun olmayacağını söyledi. Yazıcı, bu konuda yapılabileceklere ilişkin de, “İhtiyaçlar sınırsız, imkanlar ise sınırlı” dedi. Yazıcı, Tekel işçilerinin durumuna ilişkin de, “biz kimseyi sokağa terk etmedik” yorumunu yaptı. Bu konudaki çalışmayı pazartesi günü Başbakana sunacaklarını söyleyen Şimşek, 4C statüsünün ücret ve çalışma süreleri dahil idari, hukuki ve mali boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.









