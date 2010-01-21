Tekel işçilerinin açlık grevi sürüyor

T24 - Tekel işçileri, bir süredir yaptıkları oturma eyleminin ardından dün başladıkları "açlık grevi"nde 24 saati tamamladı.





İşyerleri kapatılan Tekel işçilerinin, özlük haklarını koruyarak başka kamu kurumlarına geçme talebiyle gerçekleştirdikleri eylem 37. gününde sürüyor.



Tekgıda-İş Sendikası yöneticilerinin dün başlatılan "açlık grevi"nde sayıyı 100 ile sınırladıklarını açıklamalarına karşın, eyleme kendi istekleriyle 40 işçi daha katıldı.



Sendika yetkilileri, açlık grevine katılanlardan ikisinin, eylemi "ölüm orucu" şeklinde sürdürmek istediğini, bunlardan birinin ikna edildiğini, diğer kişinin su da içmeyerek, "ölüm orucu"na başladığını belirttiler.



Sağlık sorunuyla karşılaşılması ihtimaline karşı Türk-İş Genel Merkezi çevresinde ambulanslar bekletiliyor.



Yetkililer, "açlık grevi" yapan işçilerde tansiyon sorunlarının görülmeye başladığını, görevli doktorların düzenli olarak, "açlık grevi" yapanları kontrol ettiğini belirtti.



"Açlık grevi"nin sürdürüldüğü salona, hijyen koşulları dikkate alınarak, sağlık görevlileri ve refakatçiler dışında kimse alınmazken, gazetecilere günde 2 kez yarımşar saat görüntü alma izni veriliyor.



Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, işçileri ziyaretinde, sağlık görevlilerinden bilgi aldı.



"Açlık grevi" yapan arkadaşlarını ziyaret eden bir grup işçinin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bu arada, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri işçilere yiyecek ve battaniye yardımı yapıyor.



Kadın işçilerden CHP'ye ziyaret



Bir grup kadın Tekel işçisi de Meclis'teydi. Ellerinde ekmeklerle CHP'li Çetin Soysal'ı ziyaret eden işçiler, gözyaşları içinde "kavgamız ekmek kavgası " dedi.



Rahşan Ecevit'ten destek ziyareti



Öte yandan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit işçilere destek ziyaretinde bulundu. İşçilerin haklı mücadelelerine destek olmak istediğini dile getiren Ecevit, bu akşam geç saatlere kadar işçilerin yanında kalacağını söyledi. Ecevit, "Çok utanıyorum. Şundan dolayı utanıyorum, devlet babalığını yapamıyor" dedi. Gün boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalardan da işçilere destek ziyaretlerinde bulunuldu.



CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de, Türk-İş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açlık grevi eylemine katılan 100 TEKEL işçisine destek ziyaretinde bulundu.



İstanbul'dan destek



Haydarpaşa garı önünde toplanan Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi bir grup, "TEKEL işçisi yalnız değildir" şeklinde slogan atarak, gar duvarına, başlatacakları açlık grevine ilişkin pankart astı.



Burada bir açıklama yapan BTS 1 No'lu Şube Başkanı Hasan Bektaş, TEKEL işçilerinin bir süre önce eylem başlattığını hatırlatarak, "Bu haklı direnişi hükümet, itfaiyecilerde, eczacılarda, sağlık çalışanlarında ve diğer hak arayan çalışanlarda olduğu gibi şiddet yoluyla bastırmaya çalışıyor. Ancak bu şiddet hak arayan emekçilerin kararlı ve haklı tutumunu kıramayacaktır. Biz de TEKEL işçisine destek olmak için bir günlük açlık grevindeyiz" dedi.



Bektaş'ın da aralarında bulunduğu altı işçinin bu sabah başlattığı açlık grevinin akşam saat 17.00'de sona ereceği öğrenildi.



Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyesi bir grup da, TEKEL işçilerine destek için dün alınan kararlarını duyurmak amacıyla oturma eyleminin yapıldığı alanda basın açıklaması düzenledi.



Basın açıklamasında ifade edilen kararlara göre, 21 Ocak Perşembe günü viziteye çıkılacak, iş yapılmayacak. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun "sürekli eylem kararı" gereği, 22 Ocak Cuma günü bir saat geç işbaşı yapılacak.



Aynı gün akşam da, Yüksel Caddesi'nden AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na yürünecek. "24 Ocak Kararları"nın yıl dönümü dolayısıyla 25 Ocak Pazartesi günü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde, özelleştirmeler sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları içeren basın açıklaması yapılacak.