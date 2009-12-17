TEKEL işçileri eylemlerine devam ettiler

T24 - TEKEL işçilerinin eylemi ikinci gününde AKP Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'nda sürdü. Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AKP Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine polis bu gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı eylemciler ise giysilerini çıkararak, çamaşırlarıyla parktaki havuza girdi.





Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler, sırt çantaları ve battaniyelerle Ankara'da buluştu.



İşçiler kapatılacak işyerlerinde çalışan işçilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesini istemiyor.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki TEKEL işçilerinin temsilcileriyle görüşen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, "Sorunun çözüm yeri Bakanlar Kurulu'dur. Arkadaşlarımızın serinkanlı olmalarını istiyoruz. Onları sokağa terk edecek değiliz" dedi.



Geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçiren eylemcilerin bir bölümü sabah saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.



Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşitli sloganlar attı.



Parktaki heykele Türk bayrağı asan eylemciler Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.



Bu arada, Genel Maden-İş Sendikası'nın, Tek Gıda-İş'in eylemine destek vermek için Türkiye genelinde iş yavaşlatacağı anons edildi.





İşçilere 'gazlı' müdahale



Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AKP Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis de grubun AKP Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri parkın çıkışlarını kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı zorlamamaları istendi.



Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, eylemin yasa dışı olduğunu, müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale edildi.



Polis amirleri AKP'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, "eylemcilerin provokasyona gelmemesini" istedi.



Gazdan etkilenen bazı eylemciler ile polisle tartışarak fenalaşan 2 kadın eylemci ambulanslarla hastanelere götürüldü.





Parktaki havuza girdiler



Bu arada bazı eylemciler, giysilerini çıkararak, çamaşırlarıyla parktaki havuza girdi. Eylemciler, Türk bayrağı ve dövizlerle bir süre havuzda dolaştı.



Havuz etrafında toplanan diğer eylemciler ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde sloganlar attı.



Havuzdaki eylemciler, gazetecilerin soruları üzerine, "Biz buraya ölmeye geldik. Hakkımızı alıncaya kadar gitmeyeceğiz. Oy verdim, kolum kırılsaydı da oy vermeseydim. 600 lirayla ben nasıl geçineyim. Burada olmak bizim kanuni hakkımız. Biz hakkımızı almaya geldik buraya, ama bize müdahale edildi. Bir çok arkadaşımız hastanede" dedi.



Gazetecilerin "Üşümüyor musunuz? Zatürre olabilirsiniz" demesi üzerine eylemciler "Biz zaten ölmüşüz" diye konuştu.





İzdihama biber gazlı müdahale



Armada Alışveriş Merkezi arkasında sabah saatlerinde toplanan işçiler de özelleştirme ve hükümet aleyhine slogan attı.



Gösteriler sırasında bazı eylemcilerin fenalık geçirdiği gözlendi.



Polis zaman zaman anonsla işçilere uyarılarda bulunurken bir emniyet yetkilisinin eylemin Abdi İpekçi Parkı'nda sürdürülmesi önerisine işçiler olumsuz yanıt verdi.



Dünkü eylem sırasında rahatsızlanan göstericinin öldüğüne dair bir duyum alan işçiler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti.



Bu sırada göstericilerden birinin daha fenalık geçirmesi üzerine tepki gösteren işçiler, polis tarafından oluşturulan güvenlik koridorunu aşmak istedi.



İzdihamın büyümesi üzerine polis biber gazı sıkarak işçilere müdahale etti. Biber gazından işçilerin yanı sıra bazı gazetecilerin de etkilendiği görüldü. İşçilerin AK Parti Genel Merkezi yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.





TEKEL işçilerine destek



Bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri Abdi İpekçi Parkı'ndaki TEKEL işçilerinin eylemine destek verdi.



CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, konuyu TBMM'ye götürerek orada anlatacağını ifade etti.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Askerine, polisine kurşun sıkanlara gösterilen müsamahanın iş ve ekmek peşinde koşan işçi kardeşlerimizden esirgenmemesi gerekiyor" dedi.