TEKEL işçileri AKP il binasına girdi

T24 - Ankara'da 74 gündür eylemlerini sürdüren TEKEL işçileri, AKP İl Başkanlığı'na giderek eylem yaptılar. İşçiler, girdikleri binada slogan atarken, olaya müdahale eden polislerle gerginlik yaşandı.



Bu sırada il binasının dışında bekleyen bir grup TEKEL işçisi de arkadaşlarına destek sloganları attı.



Eylemde bulunan 50 kadar TEKEL işçisi, AKP İl Başkanlığı binasına girerek sloganlar atmaya başladı.



İşçiler, 'Her yer TEKEL, her yer direniş', 'Haklıyız, biz kazanacağız' , 'Ölmek var dönmek yok' diyerek slogan attı.



AKP il binasında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bu sırada işçilere müdahalede bulundu.



Polis ekipleri, AKP İl Başkanlığı binasının içine girip, eylemde bulunan 5'i kadın 13 işçiyi gözaltına aldı.



İl Başkanlığı binasının önünde bekleyen diğer işçiler de sloganlar atıp, gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.





Namazdan çıkan vatandaş laf attı



Eylem sırasında Kocatepe Camii'nde cuma namazından çıkan bazı vatandaşların ise TEKEL işçilerine laf atması üzerine gergin anlar yaşandı. Gerginlik, polisin araya girmesiyle önlendi.



Bazı TEKEL işçileri ise gözaltına alınan arkadaşlarının içinde bulunduğu polis otolarının önünü keserek, serbest bırakılmalarını istedi.



Bunun üzerine Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik şeridi oluşturup, araçların geçişini sağladı.



AKP İl Başkanlığı önüne takviye olarak çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi gelerek güvenlik önlemini artırdı.





