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TEKEL eylemine Emine Erdoğan el koydu

TEKEL işçileri Emine Erdoğan'la görüşmek için evine giden 8 kadın işçi Başbakan'la görüşme fırsaı buldular.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - TEKEL işçileri sorunlarını anlatmak için bu kez Emine Erdoğan'ın kapısını çaldı. Ziyaret amaçlarını "Kadının fendi belki erkeği yener" diye açıklayan biri çocuk 8 kadın, 3 saat sonra isteklerine ulaştı. Ancak içeri girdiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çünkü karşılarında Başbakan Erdoğan'ı buldular.  Görüşmeden sonra bir açıklama yapan kadınlar, "Tatmin olduk. Biz sadece kadın olarak, işçi olarak görüştük. Gelişmeleri TÜRK-İŞ 'le görüşecekler ama biz açıklamalardan tatmin olduk. Gerekli açıklamayı Türk-İş yapacak"  dedi.


TEKEL işçileri bugün Ankara’da sürpriz bir atak yaptı. Ancak eylemi yapanlar kadın. 8’i kadın biri çocuk, 58 gündür eylem yapılan TEKEL çadırlarından yola çıktı. Hedefleri ise Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan.

Ankara’nın göbeğinde 58 gündür bekledikleri Tokat, Hatay ve İzmir çadırlarından bir araya gelen kadınlar amaçlarını, “Kadının dilinden kadın anlar diye düşündük ve kadının fendi erkeği belki yener umuduyla yola çıktık” diye anlattı.

Nasıl hazırlandıklarını “Birden bire aklımıza geldi, o yüzden randevu almadık” sözleriyle ifade eden kadınlar, amaçlarını ise şöyle dile getirdi:

“Çiçeğimizi aldık, Emine Hanım’ı ziyarete geldik. Durumun farklı olduğunu anlatmaya geldik. Başbakan’ın yanlış bilgilendirildiğini bir de bizden duymasını istedik.”

Kadınlar Erdoğanların evine geldiğinde onları kalabalık bir polis ve medya ordusu karşıladı. Kadınların önce kimlikleri toplandı ve GBT kontrolleri yapıldı.

Saat 12.00 sularında evin önüne gelen kadınlar, beklerken ihtiyaçlarını Erdoğanların komşularının evlerinde giderdi. Yaklaşık üç saat sonra Emine Erdoğan üç kadını kabul etti. Üç kadın içeri girdiklerinde karşılarında sadece Emine Erdoğan'ı değil Başbakan Erdoğan'ı da buldular.



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