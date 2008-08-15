Tekbirli karşılama

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Sultanahmet Camisi'nde kıldığı cuma namazında yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Sultanahmet Camisi'ne girdikten sonra, ön tarafta kendisine ayrılan yere oturmayarak, caminin arka sıralarında cemaatin arasında kılmayı tercih etti. Ahmedinejad'ın yanında İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki yer aldı.

Bu arada, cemaatten bazıları Ahmedinejad'ın elini öpmeye çalışırken, konuk cumhurbaşkanı buna izin vermedi. Ahmedinejad, aşırı sıcak nedeniyle elindeki dosya kağıdını yelpaze şeklinde kullanarak kendisini serinletmek isteyen bir kişiyi de nazikçe geri çevirdi.





İMAMI KIZDIRDILAR



Cuma namazından sonra da Ahmedinejad'a ilgi devam etti. Bu sırada konuk cumhurbaşkanının camiden çıkabilmesi için Türk güvenlik görevlileri cemaati uzaklaştırmaya çalıştı. Buna tepki gösteren cemaat tekbir getirdi.

Cami imamı da bunun üzerine hoparlörden, “Bu alakayı ve ilginizi cami dışarısında gösteriniz. Bu alakadan misafirimiz de rahatsız oluyor. Lütfen kendimize gelelim. Bu durumdan Allah da razı değil. Bu ilginizi nümayiş (gösteri) amacıyla yapıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Allah en büyüktür. Ona olan saygınızı gösterin” diyerek uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Türk güvenlik görevlilerinin yardımıyla dışarı çıkarken, kendisine İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah eşlik etti.



HALKI SELAMLADI



Camiden çıkan Ahmedinejad, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi eserlerden oluşan çok büyük bir müze olduğunu belirtti.

Ahmedinejad, daha sonra cami çevresinde toplanan vatandaşların yanına yoğun güvenlik önlemleri altında gelerek, selamladı. Bu sırada, vatandaşlar, “Mücahit Ahmedinejad” sloganları eşliğinde tekbir getirdi.

Buradan yoğun güvenlik önlemleri altında otomobiline binen Ahmedinejad, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi arasında toplanan vatandaşlara arabasından el salladı.

Alanda biriken yoğun kalabalık da “Kahrolsun Amerika”, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Ahmedinejad'ın bulunduğu arabaya yaklaşmaya çalışan bazı vatandaşlarla, güvenlik güçleri arasında da kısa süreli bir izdiham yaşandı.







