'Tek yanlı dayatmalara rağmen süreç, yakın dönemde yeni bir format ve pratiğe büründü'

İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, Öcalan'ın mesajlarını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Öcalan, çözüm sürecinin "tek yanlı dayatmalara rağmen sürdürüldüğünü" ve "yeni bir format altında ve yakın dönemde önemli bir pratikleşme aşamasına geldiğini" belirtti.

"Artık somut adımlara büründürülmeyen hiç bir söylemin pratik bir karşılık oluşturmayacaktır" diyen Öcalan, "Yeni hükümetin hiçbir mazeret kalesine sığınmadan anlamlı ve derinlikli müzakereleri başlatacak ilke ve mekanizmaları bir an önce hayata geçirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Öcalan mesajında, Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan rezidans inşaatının asansöründe meydana gelen faciada yaşamını yitiren 10 işçinin ailesine de başsağlığı diledi.

HDP heyetinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sayın Öcalan, neo-liberal sistemin amansız yok ediciliği ve çürütücülüğü altında emekleriyle yaşamaya çalışan madenciler, inşaat işçileri ve mevsimlik tarım emekçilerinin maruz kaldığı iş cinayetlerini kınayarak, son iş cinayetinde hayatını kaybeden inşaat emekçilerinin ailelerine başsağlığı diledi.

İmralı'da yaptığımız son görüşmede Sayın Öcalan, 'Çeşitli sıkıntı, engelleme, provokasyon, ağırdan alma ve tek yanlı dayatmalara rağmen yürüttüğümüz diyalog süreci yeni bir format altında ve yakın dönemde önemli bir pratikleşme aşamasına gelmiştir' dedi. Bu safhanın sadece ülkemizin değil, bölgemizin kaderini de belirleyeceğini belirten Öcalan, 'Özellikle hükümetin bu ciddiyetle meseleye yaklaşması ve hız kazandırması hayati bir önemdedir' dedi. Öcalan, artık somut adımlara büründürülmeyen hiçbir söylemin pratik bir karşılık oluşturmayacağına dikkat çekti.

Öcalan, meseleyi bu ciddiyet ve sorumlulukla ele almaya çalışan bütün aydın, akademisyen ve politikacıları yakından izlediğini ve böylesi büyük bir meselede daha geniş kesimlerin öneri ve katkılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. 'Tam da bu aşamada gösterilecek ciddiyet ve titizlik bölgemizin önündeki yüz yılı kaosla mı, yoksa bereketli eşit ve adil bir demokrasiyle mi geçireceğine dönük bir belirleyicilik ihtiva edecektir' diyen Öcalan, yeni hükümetin hiçbir mazeret kalesine sığınmadan anlamlı ve derinlikli müzakereleri başlatacak ilke ve mekanizmaları bir an önce hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hasta tutsakların durumuna dikkat çeken Öcalan, şu önemli uyarılarda bulundu: Hasta tutsakların durumundaki aciliyet ve onlara dönük yaklaşımdaki lakaytlık göz önüne alındığında müzakere ruhu eğer hasta bedenlere can veremeyecekse bu çözümü halka anlatmak imkansız hale gelecektir. Bu mesele bir müzakere maddesi olamayacak kadar insani ve hayati bir hakkın kullanımından ibarettir.

Şengal ve Rojava başta olmak üzere halkımıza yönelik bir soykırımı amaçlayan saldırılara karşı 21. yüzyılın en destansı direnişini gerçekleştiren halkı ve onun direniş güçlerini selamlayan Öcalan, bu konudaki duyarlılığın ve dayanışmanın artmasına dönük katkı ve emek sunan herkese de özel selamlarını iletti.

Öcalan, 'Êzidî, Türkmen ve Asuri-Süryani halkları başta olmak üzere katliam tehlikesiyle karşı karşıya olan bütün halkların öncelikle yaşam hakkı olmak üzere tüm değerlerinin korunmasını bir onur meselesi ve ortak yaşama olan inancımızın teminatı sayıyoruz' dedi.

Son özel selamını hasta tutsaklara gönderen Öcalan, onların özgür koşullarda tedavilerine başlandığı haberini bir an önce duymayı istediğini belirterek sağlık dileklerini gönderdi."

HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, dün (7 Eylül 2014) adaya giderek Öcalan'la görüşmüştü.