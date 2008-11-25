Tek umut UEFA Kupası

Fenerbahçe Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'da, Devler Ligi'nde yoluna devam edebilmek için adeta olmak yada olmamak maçına çıktı. Rakip Avrupa futbolunun önemli temsilcilerinden FC Porto'ydu. Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki bu önemli mücadeleden Portekiz temsilci 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, İngiltere'de oynanan maçta Arsenal'in Dinamo Kiev'i yenmesiyle UEFA Kupası'nda yoluna devam edebilme şansını korurken, bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu.





Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Fenerbahçe, maça hızlı başladı. Kaptan Alex ile karşılaşmanın hemen başında gole çok yakşalan sarı-lacivertliler, bu fırsatı kullanamadı.



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Rakip kaleye etkili gelen Fenerbahçe, kontrataklarla sonuca gitmeye çalışan Porto'nun 19. dakikada Lisandro'nun attığı gole engel olamadı ve seyircisi önünde 1-0 yenik duruma düştü.



Bu golün ardından daha çok risk alarak ileri çıkmaya başlayan sarı-lacivertliler, savunm ada açıklar vermeye başladı. Bu açıkları iyi değerlendiren Porto, 28. dakikada Lisandro'nun golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Porto'nun üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İspanyol yıldız Güiza ile farkı 1'e indirmeye çok yaklaştı, ancak tecrübeli golcü topu filelere gönderemedi. Colin Kazım'ın oyuna girmesiyle rakip kalede daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, aradığı golü 63. dakikada Colin Kazım ile buldu.



Farkın yeniden 1'e inmesiyle birlikte yeniden umutlanan Fenerbahçe, kalan bölümde başka gol bulamadı ve Porto sahadan 2-1 galip ayrılarak Portekiz'e 3 puanla döndü.



























FENERBAHÇE: 1 - PORTO: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Alberto Undiano Mallenco, Fermin Martinez Ibanez, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Yasin, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Josico, Emre, Uğur, Alex, Güiza

Porto: Helton, Fucile, Rolando, Bruno Alves, Pedro Emanuel, Tomas Costa, Fernando, Raul Meireles, Lisandro, Hulk, Rodriguez

Goller: Dk. 19 ve 28 Lisandro (Porto), Dk. 63 Colin Kazım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Emre, Dk. 28 Yasin (Fenerbahçe), Dk. 32 Fernando (Porto)



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Fucile'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hulk, önündeki boş alanı kullanarak Fenerbahçe ceza sahasına kadar hızlı bir şekilde girerken yaptığı ortada kaleci Volkan Demirel yatarak topun sahibi oldu.



Rakip kaleye etkili gelen Fenerbahçe, kontrataklarla sonuca gitmeye çalışan Porto'nun 19. dakikada Lisandro'nun attığı gole engel olamadı ve seyircisi önünde 1-0 yenik duruma düştü.Bu golün ardından daha çok risk alarak ileri çıkmaya başlayan sarı-lacivertliler, savunmada açıklar vermeye başladı. Bu açıkları iyi değerlendiren Porto, 28. dakikada Lisandro'nun golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Porto'nun üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İspanyol yıldız Güiza ile farkı 1'e indirmeye çok yaklaştı, ancak tecrübeli golcü topu filelere gönderemedi. Colin Kazım'ın oyuna girmesiyle rakip kalede daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, aradığı golü 63. dakikada Colin Kazım ile buldu.Farkın yeniden 1'e inmesiyle birlikte yeniden umutlanan Fenerbahçe, kalan bölümde başka gol bulamadı ve Porto sahadan 2-1 galip ayrılarak Portekiz'e 3 puanla döndü.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Alberto Undiano Mallenco, Fermin Martinez Ibanez, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Yasin, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Josico, Emre, Uğur, Alex, GüizaPorto: Helton, Fucile, Rolando, Bruno Alves, Pedro Emanuel, Tomas Costa, Fernando, Raul Meireles, Lisandro, Hulk, RodriguezGoller: Dk. 19 ve 28 Lisandro (Porto), Dk. 63 Colin Kazım (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 26 Emre, Dk. 28 Yasin (Fenerbahçe), Dk. 32 Fernando (Porto)3. dakikada Fucile'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hulk, önündeki boş alanı kullanarak Fenerbahçe ceza sahasına kadar hızlı bir şekilde girerken yaptığı ortada kaleci Volkan Demirel yatarak topun sahibi oldu.

4. dakikada Deivid ile başlayan hızlı Fenerbahçe atağında, gönderilen pası sağ kanatta Gökhan bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Ceza ayı önünde uygun durumdaki Alex'in şutu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten auta çıktı ve sarı-lacivertli ekip önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.



9. dakikada Rodriguez'in pasıyla ceza sahası önünde topu önüne alan Lisandro'nun dönerek vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde auta gitti.





11. dakikada Gökhan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Porto savunmasının müdahale edemediği top ceza sahası içinde Uğur'un önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ayak koyan Rolando, tehlikeyi önledi.





13. dakikada Lisandro'nun pası sonrası ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önüne alan Raul Meireles'in sol çaprazdan sert vuruşunda, Volkan Demirel'in parmaklarıyla dokunduğu meşin yuvarlak üsten az farkla kornere gitti.





16. dakikada Deivid'in ceza sahası için gönderdiği top Porto defansının müdahalesi sonrası Gökhan'ın önünde kalırken, bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda ise meşin yuvarlak kaleye paralel olarak auta çıktı.





19. dakikada Porto, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Bruno Alves'in sağdan ceza sahasına ortasında kalesini terk eden Volkan Demirel topu elinden kaçırdı. Arkada uygun durumdaki Lisandro, topu kaleye gönderdi: 0-1





21. dakikada sol çaprazdan Alex'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte iyi yükselen Edu'nun kafa vuruşu sonrası top kaleye paralel olarak yandan az farkla auta gitti.





28. dakikada Lisandro, kendisinin ve Porto'nun ikinci golünü atmayı başardı. Sağdan kullanılan uzun taç atışında ceza sahası içinde Lisandro topu önüne indirirken, ilk vuruşunda Volkan Demirel'den dönen meşin yuvarlağı ikinci vuruşta filelere gönderdi: 0-2





30. dakikada Alex'in pasıyla hareketlenen Güiza'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda, top üsten auta gitti.





34. dakikada gönderilen uzun pasta ceza sahası dışında sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Tomas Costa'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Volkan Demirel'in üzerinde geçen top yan direkten döndü ve defans tehlikeyi uzaklaştırdı.





Karşılaşmanın ilk yarısı Porto'nun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI



46. dakikada sağdan Gökhan'ın kale önüne yerden ortasında kaleciyi de geçen top Fucile'den dönerken, seken topa Güiza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.



54. dakikada orta sahadan çalımlarla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar gelen Rodriguez'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



58. dakikada Rolando'nun soldan kullandığı korner atışı sonrası, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodriguez'in kafa vuruşunda top üsten auta gitti.



60. dakikada Edu'ya rağmen topu kaparak ceza sahasına giren Hulk'un sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'in müdahalesiyle kornere gitti.



62. dakikada sağdan Alex'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Uğur'un topuğuyla yaptığı vuruş sonrası top kalecide kaldı.



63. dakikada Fenerbahçe, Porto karşısında farkı 1'e indirmeyi başardı. Sağdan atağa çıkan Kazım'ın ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta, Bruno Alves'ten seken top kaleci Helton'un üstünden ağlara gitti: 1-2



69. dakikada soldan Uğur'un kullandığı korner vuruşu sonrası, ceza sahası içinde Edu'nun kafa şutunda top üsten auta çıktı.



84. dakikada Guarin'in ceza sahası dışından oldukça sert vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve Porto, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



DEVLER LİGİ'NDE SALI GECESİ





Grup Maçlar E Villarreal 0 - 0 Man. United E AaB 2 - 1 Celtic F Bayern 3 - 0 Steaua Bükreş F Fiorentina 1 - 2 Lyon G Fenerbahçe 1 - 2 Porto G Arsenal 1 - 0 FC Dinamo Kiev H Zenit 0 - 0 Juventus H BATE 0 - 1 Real Madrid

DEVLER LİGİ'NDE ÇARŞAMBA MAÇLARI