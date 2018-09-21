Tek tutuklu vekil için tahliye başvurusu yapıldı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanıp, tahliye edilmesinin ardından, tutuklu bulunan tek millitvekili olan HDP\'nin Hakkari milletvekili Leyla Güven için avukatları tahliye başvurusunda bulundu. Güven, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmiş, savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi\'nin dün CHP\'nin tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tahliyesine karar vermesi ve Berberoğlu\'nun tahliye edilmesinden sonra, gözler cezaevinde kalan tek tutuklu HDP\'nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e çevrildi. Güven\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Yargıtay\'ın verdiği ve emsal olan karardan sonra Güven\'in yargılandığı Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dilekçe ile başvurarak, tahliye talebinde bulundu.

Avukat Baydemir tahliye dilekçesinde, Milletvekili olan müvekilinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun Yargıtay 16\'ıncı Ceza Dairesi tarafından tahliyesinin ardından tutuklu tek vekil olarak, mevcut tutukluluk halinin, Anayasanın 19\'uncu, AİHS\'in 5\'inci maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile birlikte, \'serbest seçim hakkı\'nı düzenleyen Anayasanın 67 ve AİHS Ek-1 nolu Protokolün 3\'üncü maddesinin ihlali niteliğinde olması, delillerin toplanmış ve etki edilebilecek herhangi bir delilin bulunmaması, milletvekili olması karşısında TBMM\'de yasama faaliyetlerinde sürekli olarak bulunacağından, kaçma şüphesini değil, kaçmayacağını gösteren somut olguların bulunması nedeniyle müvekkilin ivedilikle tahliyesini talep ettiklerini belirtti.

TAHLİYE EDİLMEDEN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde cezaevindeyken HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven\'in, 29 Haziran\'da yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkış hazırlığı yaparken hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti.