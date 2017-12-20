"Tek tip' yeni KHK'ya girdi; eleştiriler nedeniyle bekletiliyor"

Hükümetin cezaevlerindeji tutuklu ve hükümlülere ilişkin olarak getirmeyi amaçladığı “tek tip kıyafet" uygulamasının hazırlanan son kanun hükmünde kararnameye (KHK) konulduğu iddia edildi. Söz konusu KHK'nın, yöneltilen “Tek tip masumiyet karinesini ihlal eder, FETÖ’cülerin işine yarar” eleştirileri nedeniyle bir aydır yayımlanamadığı öne sürüldü.

Haber bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık ve Alican Uludağ'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhuriyet'ye yer alan haber aynen şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine ilişkin Muğla’da açılan davanın 13 Temmuz 2017’deki duruşmasına sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü’nün üzerinde “Hero” (kahraman) yazılı tişörtle gelmesi tepkilere neden olmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, “Hero”, “Hoca Efendi Razı Olsun” anlamına geldiğini belirlemişti. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için hükümet, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin tek tip kıyafet giymesi için çalışma başlatmıştı. Tek tip kıyafet çalışmasına, kamuoyundan “masumiyet karinesinin” ihlal edileceği gerekçesiyle gelen eleştiriler üzerine, bakanlık çalışmayı ağırdan almıştı. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Bakanlar Kurulu’nda onaylanan düzenleme, bu kapsamda hazırlanan kanun hükmünde kararnameye eklendi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni KHK’yi, 20 Kasım’da “Çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni KHK’ler çıkacaktır. 2 ayrı KHK’yi yayınlayacağız” sözleriyle duyurmuştu. Ancak aradan geçen zamana rağmen KHK’lerin yayımlanmaması soru işaretleri yarattı.

İtirazlar: FETÖ’ye yarar

Alınan bilgiye göre, bir aylık beklemenin nedeni tek tip kıyafet konusunda hükümet içinde ve bürokratlar arasında yaşanan görüş ayrılığı. Bazı bürokratların, “Tek tip kıfayet çalışması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen masumiyet karinesini ihlal eder. Başarılı operasyonlar ve davalar ile köşeye sıkışan FETÖ, tek tip kıyafetle istediği fırsatı yakalar. Tek tip giydirilen FETÖ üyeleri, mahkûm olsalar bile ileride davalarını AİHM’ye taşıyarak tek tip kıyafet nedeniyle hak ihlali iddiasında bulunabilirler. Bu da Türkiye’yi sıkıntıya sokar” görüşünü hükümet yetkililerine ilettiği öğrenildi.

Yargıya bir ayar daha

Yeni KHK’de Yargıtay’ın üye sayısının da artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer alacağı ifade edildi. KHK’ye eklenen madde ile Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 26 yeni üye ataması yapılacağı öğrenildi. Hükümet, 15 Temmuz 2016’dan önce çıkardığı yasa ile Yargıtay ve Danıştay’daki FETÖ’cülerin üyeliklerine son vermek için yüksek mahkemelerin üye sayısını düşürmüştü. Bu duruma, istinafların açılmasıyla Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünün azalması gerekçe gösterilmişti. KHK ile yeniden arttırıma gidilmesinin sebebi bu kez artan iş yükü olarak gösterildi. Üye sayısının artırılmasının gerçek nedeninin ise Yargıtay ve Danıştay’da sosyal demokrat ve milliyetçi üyelerin ittifak yaparak hükümetin etkisini kırması. Bu seçimlerde istediğini yapamayan muhafazakârlar, yeni üyelerle birlikte yeniden çoğunluğa sahip olacak. KHK’nin bekletilmesinde Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının arttırılmasına yüksek yargıdan gelen sert itirazların da etkili olduğu öğrenildi.