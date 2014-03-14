Tek tip şarj geliyor

Avrupa Parlamentosu’nda alınan karara göre tüm akıllı telefonlarda kullanılması mümkün olabilecek şarj aletleri mecburi hale getirilecek. Şarj cihazlarını tek tip yapacak yeni uygulamayla akıllı telefonlar, tabletler ve benzer nitelikli cihazların tümüne uyumlu bir giriş şarj cihazı geliştirilecek. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, başka bir deyişle akıllı telefon veya tabletlerin markaları farklı olsa bile şarj girişleri aynı olacak.

Apple’ı zorlayacak

Bu karardan en olumsuz etkilenecek şirket ise Apple olacak. Çünkü Apple, diğer akıllı telefonu üreticilerinin aksine tüm akıllı telefon ve tablet modellerinde kendine özel bir şarj cihazı kullanıyor. Samsung, Nokia, Sony ve HTC gibi üreticiler ise ‘Micro USB’ olarak adlandırılan girişleri kullandığı için farklı markaların şarj cihazları da kullanılabiliyor. Örneğin, Samsung markalı bir akıllı telefonun bataryasını Nokia’nın şarj cihazı ile doldurmak mümkün. Ancak Apple’da ise iPhone 4 ile IPhone 5 arasındaki modelleri bile edebilmek mümkün değil. Bu da hem Apple kullanıcılarının hem de diğer markaların sık sık tepkisine yol açıyor.

Çare mikro USB

Söz konusu kararın 3 yıl içinde uygulamaya geçmesi durumunda üretici şirketlere iki farklı seçenek sunulması öngörülüyor. Bunlardan biri Apple’ın kendine özel şarj bağlantısından vazgeçmesi ve rakiplerinde olduğu gibi micro USB giriş kullanmaya başlaması olacak. Diğer ise tüm üretici şirketlerin gelecekteki teknolojik yeniliklere yönelik yeni bir şarj cihazı ve girişi geliştirmesi. Böylece tüm üreticiler, gelecekteki yeni batarya ve veri aktarımı için yeni bir giriş üretecek ve modellerinde bu girişi kullanmaya başlayacak. Öte yandan 2009 yılında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde alınan kararla ilk kez tek tip şarj bağlantısı gündeme gelmişti. Apple hariç hemen hemen tüm şirketler, 2012 yılında micro USB şarj bağlantısını kabul etmişlerdi. Ancak Apple, söz konusu anlaşmaya katılmama kararı almıştı.

Fiyatlar düşecek

Tek tip bir şarj bağlantısının geliştirilmesinin en büyük faydalarından biri cihaz fiyatlarının düşmesi olacak. Ortak bir şarj bağlantısına uygun üretime geçilmesiyle yeni dönemde cep telefonu ve tablet kutularından şarj aletleri yer almayacak. Bu da akıllı cihaz fiyatlarının düşmesini sağlayacak.