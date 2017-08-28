"Tek tip elbiseyi, mahkemede soyunarak protesto edeceğiz"

Tutuklu gazeteci Mahir Kanat, tek tip elbiseye tepki göstererek daha önceden yapıldığı gibi mahkemede soyunarak protesto edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginde gündeme getirdiği cezaevlerindeki tek tip kıyafet uygulaması önerisine tutuklu gazeteci Mahir Kanaat tepki gösterdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in cezaevi ziyareti sırasında konuşan Kanaat, “12 Eylül davalarında yargılanan abilerimiz tek tipi nasıl soyunarak protesto ettiyse biz de aynısını yapmaya kararlıyız” dedi.

Utku Çakıözer, OdaTV’den Nurzen Amuren’in sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği tutuklu gazetecilerin cezaeveleri koşullarını paylaşan Çakırözer, tutuklu gazetecilerin hepsinin Erdoğan’ın tek tip kıyafet uygulaması önerisinde son derece rahatsız ve huzursuz olduğunu belirtti.

“Yargısız infaza neden olur”

Tek tip kıyafete tepki gösteren Çakırözer, “Suçu ispat edilene kadar herkes suçsuzdur, masuniyet karinesinden yararlandırılmalıdır. Ama şimdi suçluluğu ispat edilmemiş bu insanlara tek tip üniforma giydirerek suçluymuş gibi göstermek yargısız infaz demektir. Çok büyük haksızlıktır.” dedi.

Çakıözer’in yanıtları şu şekilde:

“Bunun yaratacağı travma ve olumsuz psikolojinin doğuracağı sonuçları ülkemizi yönetenlerin, karar vericilerin çok iyi düşünmesinde fayda var. Görüştüğüm tüm gazeteciler istisnasız bu konudan rahatsızlar. Böyle bir karar çıkarsa duruşmaya gitmemeyi, kendilerini savunmamayı bile düşünüyorlar. Tek tip kıyafet kararı savunma hakkının kutsallığına ve adil yargılama ilkelerine gölge düşürecektir

Bu üniformaya gösterecekleri haklı tepki nedeniyle zaten haksız yere içeride yatmakta olan gazetecilerin gereksiz yere daha fazla tutuklu kalmaları gibi bir sonuç doğmasından da çok kaygı duyuyorum.

“Duruşmaya gitmeyecekler”

İsmini vermeyeyim tanınmış bir gazeteci meslektaşımız şimdiden yazılı savunma hazırlamaya başlamış durumda. Çünkü tek tip elbise çıktığında duruşmaya gitmeme kararını vermiş durumda.

Zaten haksız hukuksuz yere aylarca içeride yatırdığınız bu insanların suçsuzluklarını ispat etme yönündeki çabasını bu şekilde ellerinden alırsanız bundan kimseye fayda gelmez.

Mesela FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmamasına karşın ‘FETÖ’cülükle suçlanan Birgün’den Mahir Kanaat Silivri’deki görüşmemizde “12 Eylül davalarında yargılanan abilerimiz tek tipi nasıl soyunarak protesto ettiyse biz de aynısını yapmaya kararlıyız” diyor.

“İki kez düşünülmeli”

Mahkeme önünde soyunan gazeteciler görüntüsü kime ne kazandırır? Tam tersine hepimize, tüm Türkiye’ye kaybettirir. Dünya üzerinde Türkiye için bir kötü algı daha yaratır.

Bağımsız yargı, adil yargılama diye haykırdığımız şu dönemde bu insanların savunmalarını yapamaz hale gelmesinin ülkemizi içine düşüreceği durumu hepimiz çok iyi değerlendirmeliyiz. Ama özellikle de hükümet etme erkini elinde bulunduranların iki kez düşünmesinde fayda var.”