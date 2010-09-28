-'''TEK TİP'' ÇALIŞMASI BAŞBAKANLIK'TA ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tek tip askerlikle ilgili Genelkurmay tarafından yapılan teknik çalışmaların tamamlanıp Başbakanlığa iletildiğini belirterek, ''Bundan sonra inisiyatif Başbakanlıkta, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesinde'' dedi. Gönül, Irak Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Casim El Mafraci ve beraberindeki heyet ile makamında görüştü. Gönül, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''tek tip askerlik'' ile ilgili çalışmalar konusundaki sorusu üzerine Gönül, ''Teknik çalışmalar Genelkurmay tarafından tamamlandı ama kanun tasarısı aşamasına gelmedi. Bundan sonra inisiyatif Başbakanlıkta, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesinde'' dedi. ''Hükümetin teknik çalışmayla ilgili görüşünün'' sorulması üzerine Gönül, şunları söyledi: ''Bakanlıklara sormadan hükümet görüşü teşekkül etmez. Bu konu hem Milli Eğitimi ilgilendiriyor hem Maliyeyi ilgilendiriyor hem İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyor. Her bakanlığın görüşünü almak gerekiyor. Bu, kanunların normal yürüyüşüdür. Bakanlıkların görüşü alınmadan Bakanlar Kurulunda kanun tasarısı haline gelip imzaya açılmıyor. Bu görüşlere göre teknik çalışmada değişiklikler yapılabilir endişesiyle şu aşamada herhangi bir bilgi vermemiz, sonradan değişecek bir hususu söylememiz manasına gelir diye söylemiyoruz. Şu anda Genelkurmay çalışmasını Başbakanlığa verdi, Genelkurmay Başkanımızın ziyaretinde. Bundan sonra inisiyatif Başbakanlıkta, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesinde. Başbakanımızın şahsen yapacağı birşey değil. Kanunlar ve Kararlar Dairesinin bunu yürütmesi gerekiyor.''