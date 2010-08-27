Tek tip askerlik süresi '9 ay'

T24 - Org. Koşaner askerlik görevini her Türk gencinin eşit şartlar altında yapması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar kamuoyunda tek tip askerliğin işareti olarak algılandı. Geçtiğimiz günlerde de Bülent Arınç bedelli askerliğe sıcak baktığına dair açıklamalar da bulunurken, TSK'nın yaptığı taslak çalışmaya göre 'Asker ihtiyacı karşılanırsa bedelliye izin çıkabileceğini belirtti.



Ulaşılan taslak çalışmaya göre, tüm askerler dokuz ay aynı karavanadan yiyecek. Asker ihtiyacı karşılanırsa bedelliye izin çıkacak. sabah gazetesinde yer alan habere göre;



Bugün itibariyle Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in yeniden gündeme getirdiği tek tip askerlik uygulamasının detaylarına SABAH ulaştı. Zorunlu askerlik hizmetini sadeleştiren tek tip askerlik düzenlemesinde dokuz aylık bir süre üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni model hayata geçtiğinde dört yıllık üniversite mezunu olanlar ile olmayanlar aynı sürede vatani görevini yapacak. Kısa dönem askerlik sistemini rafa kaldıracak bu modelde, dokuz ay boyunca herkes aynı karavanadan yemek yiyecek. Önceki gün görevini Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na devreden Org. Koşaner, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, tek tip askerlik düzenlemesine biran önce geçileceğini belirtilerek, "Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda yapılması, ayrıca eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına imkan yaratılması önem arz etmektedir" demişti.





45 GÜN ÖZEL SİLAH EĞİTİMİ



SABAH'ın ulaştığı ayrıntılara göre yeni uygulamayla eğitim sisteminde de bazı değişikliliklere gidilecek. Terörle mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde görev yapan er ve erbaşların eğitimsiz olduğu eleştirilerini dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, tek tip askerlik düzenlemesinde askerlere özel bir silah eğitimi verecek. Acemilik döneminden sonra herkes 45 gün süren özel silah eğitimi alacak. Yeni uygulamayla yedek subaylık da tarihe karışacak. Hazırlıkları iki yıl önce başlayan tek tip askerlik çalışması tamamlandıktan sonra kanun taslağı TBMM'ye gönderilecek. Tek tip askerliğin taslak çalışmasına göre 9 aylık sürede acemilik ve usta birliği dönemleri de komutanlık ve birliklere göre değişiklikler içerecek. Bu süreyi kuvvetler belirleyecek. Planlamaya göre acemi eğitimi 20 ile 30 gün arasında verilecek. Yemin töreninden sonra ikinci döneme geçilecek. Bu dönemin ise 45 gün sürmesi planlanıyor. Bu süre içinde askerler özellikle silah kullanma konusunda özel eğitimden geçirilecek. Bu sürenin sonunda da personelin birlik görevlendirilmesi yapılacak.





YEDEK SUBAYLIK TARİH OLUYOR



Yeni düzenlemeyle, TSK'nın ihtiyacı doğrultusunda dört yıllık üniversite mezunları arasından seçilen yedek subaylık dönemi de sona erecek. 12 ay süreliğine takım komutanı olarak kıtalarında gören yapan yedek subaylar da er statüsüyle zorunlu askerlik hizmeti yapacaklar. Takım komutanları ise mesleği askerlik olan sözleşmeli subaylardan oluşacak. Bedelli askerliğin çıkmaması için gerekçe gösterilen TSK'daki asker açığı da tek tip askerlik uygulaması sayesinde kapanmış olacak. Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, 29 Nisan 2009'da düzenlediği İkinci İletişim Toplantısı'nda 2008 yılı itibariyle TSK'nın asker ihtiyacının ancak yüzde 65.49'unu karşılayabildiklerini açıklamıştı. Asker açığının kapanması halinde bedelli askerliğin yeniden gündeme gelebileceği öngörülüyor. Türkiye'de 400 bin dolayında kişinin bedelli askerlik beklediği belirtiliyor.





5 FARKLI UYGULAMA VAR



Askerlik çağına gelmiş kişiler, kısa dönem, yedek subay ve uzun dönem askerlik yapabiliyor. Buna göre ilköğretim ve lise mezunu vatandaşlar 15 ay askerlik yapıyor. Üniversite mezunu olanlar ise askerliklerini 6 ay kısa ve yedeksubay olarak 12 ay yapabiliyor. Yurtdışında yaşayanlar ise 28 günlük paralı eğitimle askerliklerini tamamlayabiliyor. Gündemdeki bedelli askerlikte ise parayı yatıranlar 28 günlük eğitim alıyor.









