Tek tip askerlik için 2 senaryo

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘tek tip askerlik’ açıklamasından sonra askerlik süresi ve sistemin nasıl işleyeceğine dair kulislerde birçok seçenek konuşulmaya başlandı.

Kulislerden sızan bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürlüğü’nde yürütülüyor. ASAL’ın bazı meslek gruplarından olanların askerlik hizmetinden yararlanabilmek için ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor. Yeni sistemde askerlik süresinin her yükümlü için eşit olmasına kesin gözle bakılıyor. Süreyle ilgili 6 veya 9 ay konuşulsa da 9 ay seçeneği öne çıkıyor.

Diğer önemli yenilik ise ‘bedelli’de. Bakan Hulusi Akar, bedelli askerliğin daimi olacağını, önceki gün TBMM’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı, “Bedelli askerlik konusu da daimi olacak” açıklamasıyla ortaya koymuştu.

2 senaryo

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi için değişik alternatiflerden oluşan ayrıntılı teknik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Askerlik süresi 9 aya düşürüldüğü takdirde, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesi, geriye kalan kısmın ise bir bedel ödenerek tamamlanabileceği ifade ediliyor. Fiziki olarak temel eğitim almada zorlanacak olan yaşı ilerlemiş yükümlüleri kapsayacak farklı bir bedelli düzenlemesinin de yapılabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı meslek gruplarından olanlardan (doktor, mimar, mühendis, vs) mesleki olarak yararlanma alternatifi üzerinde durulduğu belirtiliyor.