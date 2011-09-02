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Politika

''Tek tıkla'' vekilinizi tanıyın TBMM (A.A)

02 Eylül 2011 13:53

-''Tek tıkla'' vekilinizi tanıyın TBMM (A.A) - 02.09.2011 - Milletvekilleriyle ilgili tüm bilgilere, TBMM internet sitesinden üzerinde yapılan aramada ''tek tıkla'' ulaşmak mümkün. TBMM'nin ''www.tbmm.gov.tr'' adresli internet sitesinin milletvekilleri ile ilgili bölümü yeniden düzenlendi. Siteye girdikten sonra liste ya da arama bölümünden ulaşılan milletvekillerinin isminin üzerine yapılacak ''tek tıkla'' aranan milletvekilinin tüm bilgilerine ulaşılabiliyor. Açılan sayfada ilk olarak milletvekilinin seçim bölgesi, mensup olduğu parti, TBMM'deki odasının adresi, telefon, faks numaraları ile elektronik posta adresi yer alıyor. Sayfada, hükümette ya da komisyonlarda görevi varsa bu bilgiler ile öz geçmişi bulunuyor. Aynı sayfanın altında ''milletvekilinin yasama faaliyetleri'' adı altında, ''İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri, İmzası Bulunan Kanun Teklifleri, Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri, Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri, İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri, İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri, İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri ile İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri'' gibi bilgilere ulaşılabiliyor. İnternet sayfasında, tutuklu bulunan milletvekillerinin de TBMM'deki adresleri ve bu odalara bağlı telefon ve faks numaraları da bulunuyor.

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