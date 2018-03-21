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Tek tıkla abonelikler taşınabilecek; e-Devlet'te yeni uygulama

"Taşınacak kişi e-Devlet'e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek"

21 Mart 2018 11:32

Soy ağacı, miras ve 'şehit sorgulama' uygulamalarıyla dikkatleri çeken e-devlet'ten yeni bir uygulamaya daha geliyor. Buna göre e-Devlet üzerinden taşınma işlemleri de kolaylıkla halledilebilecek. 'e-taşınma' denilebilecek uygulamayla muhtara, kaymakamlığa gitmeden tek bir tık ile adres, elektrik, su abonelikleri yeni adrese taşınabilecek.

Son dönemde soy kütüğü, miras sorgulama gibi uygulamalarla gündemde olan e-Devlet sistemine vatandaşların işini kolaylaştıracak önemli bir uygulamanın daha eklenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, "Taşınacak kişi e-Devlet'e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak" dedi.

E- taşınma ile abonelikler taşınacak

Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.

 

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