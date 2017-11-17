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'Tek Teker Arif'in cenazesi Sakarya'ya gönderildi (3)

CENAZESİ SAKARYA'DA Antalya'da, trafik kazasında ölen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi

17 Kasım 2017 21:51

CENAZESİ SAKARYA\'DA
Antalya\'da, trafik kazasında ölen \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi.
Antalya\'nın Gazipaşa Mahallesi\'nde meydana gelen motosiklet kazasında ölen motosiklet şovlarıyla tanınan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Türkiye\'nin \'Tek Teker Arif\' olarak tanıdığı ve dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu\'nun babası olan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi. Cenaze Razgatlıoğlu\'nun yakınları tarafından Adapazarı Yorgalar Mezarlığı\'nın morguna konuldu. Razgatlıoğlu\'nun cenazesi yarın Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii\'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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