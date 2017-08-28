"Tek taş sertifikalarının çoğu geçersiz"

Türkiye’de mücevherlerin yanında verilen sertifikalar, Kuyumcular Odası bünyesinde hizmet veren Türkiye Gemoloji Laboratuvarı sınavından geçemedi. Laboratuvar, söz konusu sertifikaların yüzde 90’ının geçersiz olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili olarak konuşan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, "Kendilerinin hazırladığı sertifika ile kuyumcunun verdiği kart arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten İşler, olayı şöyle anlatıyor: “O yüzüğün kuyumcu tarafından yazılan değerlerle fiyatı 3 bin dolar civarı. Bizim incelememizdeyse değerinin en fazla bin 750 dolar olduğu çıktı. Aradaki fark kuyumcunun cebine gidiyor. Bu konuda o kadar çok mağdur var ki!” dedi.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Sevişerek evlendiniz, mutlu bir yuvanız var. Bir gün eşiniz size bir tek taş aldı. Buna bir sertifika almak istediniz ve Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’na gittiniz. Şok! Taş sentetikmiş... Bu olay yaşandı ve böyle durumlara çok sık rastlanıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2 yıl önce açılan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı, değerli takı ve aksesuvarı inceliyor, sertifikalarına uygunluğunu kontrol ediyor. Ve pek çok dolandırıcılığı ortaya çıkarıyor. Değerli taşların kalite ve fiyatını ‘4C’ kriteri belirliyor. Cut: Kesim. Carat: Ağırlık. Clarity: Berraklık. Color: Renk. Ağırlığı ve parlarlığı direkt etkileyen kesim de fiyatta en önemli kriterlerden. Pırlantanın rengi ne kadar beyaz ve berraksa o kadar kıymetli. Peki mücevherin 4C kriterlerini nereden öğreniyoruz? Kalite onay belgesi sayılan sertifikalardan...

Değerli taşların gerçek değerini detaylı olarak anlatan sertifika, 4C’nin yanında taşın cilalanma kalitesi ve simetrisi gibi özelliklerine de yer veriyor. Pek çok yerli firma kendi hazırladığı kartları sertifika olarak müşterilerine sunsa da uluslararası geçerliliği yok. Taşın büyüklüğü 0.3 karattan büyükse uluslararası geçerli bir sertifika şart. Böylece dünyanın her yerinde satılabilir.

Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’nda uzman gözler, bazen bin liralık, bazen fiyat biçilemeyen parçaları inceleyip paha biçiyor. Dava konusu mücevher ve takılar da bu laboratuvardan geçiyor. Vatandaşların aldıkları takıları getirip burada incelettiğini ve gerçek değerini tespit ettirdiğini söyleyen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, kuyumcuların verdiği bilgi kartının sertifika olmadığına dikkat çekiyor. Kendilerine gelen her türlü takı için detaylı inceleme yaptıklarını anlatan İşler, örnek olarak bir müşterilerinin getirdiği 5 taş yüzük ve kuyumcu tarafından verilen sertifikayı hatırlatıyor. Kendilerinin hazırladığı sertifika ile kuyumcunun verdiği kart arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten İşler, olayı şöyle anlatıyor: “O yüzüğün kuyumcu tarafından yazılan değerlerle fiyatı 3 bin dolar civarı. Bizim incelememizdeyse değerinin en fazla bin 750 dolar olduğu çıktı. Aradaki fark kuyumcunun cebine gidiyor. Bu konuda o kadar çok mağdur var ki!”

Sentetik çıkan tek taş ne mi oldu? Norayr, “Kadın eşinin kendisine sentetik bir yüzük aldığını zannederek çok üzüldü. Ama eşinin de bundan haberi yoktu” diyor. “Adam pırlanta parası ödemiş. Biz devreye girdik ve kuyumcuyla müşteri arasında uzlaşma sağladık. Bu sertifikaları çok küçük fiyatlara veriyoruz.”

Uykunuz kaçacağına sertifika alın.

Ayda 2 bin ürün inceliyorlar

Her ay 2 bin kadar ürüne sertifika verdiklerini belirten Norayr İşler, bilirkişi görevi de yürüttüklerini söyledi. Türkiye’den değerli takı alan turistlerin de kandırılabildiğini belirten İşler, satın aldığı bir takının sahte çıktığını kendi ülkesinde öğrenen bir turistin kendilerine ulaştığını, mağduriyetini giderdiklerini aktardı. Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’nda uzman olarak görev yapan Ercüment Tandoğan ise kendilerine gelen ürün için 15 dakikada ön rapor hazırlayabildiklerini, detaylı incelemenin 5-6 saat kadar sürdüğünü kaydetti.