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Spor

‘Tek suçlu benim’

Sağlam, Valencia’nın çok iyi bir performans sergilediğini söylerken alınan sonuçtan kendisini sorumlu tuttu...

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası ilginç ifadeler kullandı.

Sağlam, Valencia’nın çok iyi bir performans sergilediğini söylerken alınan sonuçtan kendisini sorumlu tuttu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Genç çalıştırıcı, “ Taraftarımızdan özür dilememiz lazım. Çünkü ortada çok ağır bir mağlubiyet var. Sonuçta ne oyuncuların ne yönetimin suçu yok. Burada bir sorumlu varsa o da benim.Bu ağır faturayı ben üzerime alıyorum. Süper Ligde önümüzde iki tane kritik karşılaşma var. Ondan sonra gerekeni yapacağım” diyerek kafaları karıştırdı.

Sağlam, “hocam konuyu biraz açarmısınız sorusuna” ise, “İki maç sonra görürüz” şeklinde yanıtladı.



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