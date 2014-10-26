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Ekonomi

Tek seferde 9 bin lüfer avladı

Küçükkuyulu balıkçı Ahmet Çetinkaya, lüferi tezgahta kilogramını 50 liradan satmayı düşünüyor

26 Ekim 2014 14:00

Erdemit Körfezi'nde yer alan Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü açıklarında, bir balıkçı 9 bin lüfer avladı. Küçükkuyulu balıkçı Ahmet Çetinkaya, lüferi tezgahta kilogramını 50 liradan satmayı düşünüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinden denize açılan "Sakin Kardeşler" adlı balıkçı teknesinin mürettebatı, Edremit Körfezi'nde büyük bir lüfer sürüsüne rastladı. Balıkçıların denize bıraktığı ağlarına yaklaşık 9 bin balık takıldı. Tekneye alınan ve çıkarıldığı Küçükkuyu'da satışa sunulan balıkların bir bölümü de İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ye gönderildi.

Balıkların çoğunluğunu alan Küçükkuyulu balıkçı Ahmet Çetinkaya, lüferi tezgahta kilogramını 50 liradan satmayı düşündüğünü belirterek, "Balık akınının böyle devam etmesi halinde fiyatlar daha da düşecek" dedi.

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