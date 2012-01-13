Tek pille 15 yıl çalışan cep telefonu

T24

Acil durumlar için



Telefonlar akıllandıkça şarj süresi kısalır oldu. Birçok kullanıcı, olur olmadık zamanlarda telefonlarını kullanamamaktan muzdarip. Bu sıkıntıyı önlemek için bir çözüm var üstelik vaadi oldukça iddialı. Xpal Power tarafından geliştirilen SpareOne adlı telefon, tek bir AA pille tam 15 yıl çalışabiliyor.Bunu yapabilmesini sağlayan en önemli şey şüphesiz kullandığı Energizer Ultimate Lithium L91 pil. Telefonun tam orta yerine yerleştirilen pil, normalde ekran olması gereken yerdeki pencereden bakıldığında da görülebiliyor.Telefonun ekranı ve pil kullanımını artıracak onun gibi hiçbir ekstra özelliği ve bağlantısı yok. Yanlızca telefon etmeye yarıyor.Asıl geliştirilme amacı ise acil durumlarda kullanılması. 10 saat konuşma süresi sunan telefon, yapılan aramalarda telefon numarası bilgisinin yanında konum bilgisini de karşı tarafa gönderiyor. Bu sayede herhangi bir ihtiyaç anında yerinizin tespit edilmesi kolaylaşıyor.SpareOne üzerinde microSIM kart yuvası bulunuyor. SIM kart takılmamış olsa dahi telefonla acil aramalar yapılabiliyor. Bu çeyrekte piyasaya çıkması beklenen telefonun fiyatının 50 dolar olması bekleniyor.