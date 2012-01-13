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Yaşam

Tek pille 15 yıl çalışan cep telefonu

Akıllı bir telefon yerine şarjı uzun giden bir telefona ihtiyacı olanlar için SpareOne adlı yeni bir

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Akıllı bir telefon yerine şarjı uzun giden bir telefona ihtiyacı olanlar için SpareOne adlı yeni bir telefon üretildi. 



Telefonlar akıllandıkça şarj süresi kısalır oldu. Birçok kullanıcı, olur olmadık zamanlarda telefonlarını kullanamamaktan muzdarip. Bu sıkıntıyı önlemek için bir çözüm var üstelik vaadi oldukça iddialı. Xpal Power tarafından geliştirilen SpareOne adlı telefon, tek bir AA pille tam 15 yıl çalışabiliyor.

Bunu yapabilmesini sağlayan en önemli şey şüphesiz kullandığı Energizer Ultimate Lithium L91 pil. Telefonun tam orta yerine yerleştirilen pil, normalde ekran olması gereken yerdeki pencereden bakıldığında da görülebiliyor.

Telefonun ekranı ve pil kullanımını artıracak onun gibi hiçbir ekstra özelliği ve bağlantısı yok. Yanlızca telefon etmeye yarıyor.


Acil durumlar için

Asıl geliştirilme amacı ise acil durumlarda kullanılması. 10 saat konuşma süresi sunan telefon, yapılan aramalarda telefon numarası bilgisinin yanında konum bilgisini de karşı tarafa gönderiyor. Bu sayede herhangi bir ihtiyaç anında yerinizin tespit edilmesi kolaylaşıyor.

SpareOne üzerinde microSIM kart yuvası bulunuyor. SIM kart takılmamış olsa dahi telefonla acil aramalar yapılabiliyor. Bu çeyrekte piyasaya çıkması beklenen telefonun fiyatının 50 dolar olması bekleniyor.


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