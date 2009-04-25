Tek omuz modası

Nasıl giymeli?

Eski Yunan’dan bugüne

Michelle Obama, kocasının ocak ayındaki yemin töreninde Jason Wu imzalı tek omuzlu elbiseyi giydiğinde dünya moda çevreleri ilkbahar-yaz sezonunun önde gelen trendinin ne olacağını tahmin etmişti. Tabii ki tek omuzlu elbise...First lady’den sonra, henüz “halka inmemiş” tek omuzlu elbise modasına kırmızı halı içeren türlü etkinliklerde de rastlandı. Altın Küre Ödülleri’nde Sandra Bullock’tan Cameron Diaz’a onlarca ünlü kadın farklı farklı tarzlarda olsa da tek omuz paydasında buluşan elbiselerle objektiflere yansıdı.Ardından Oscar’ların bu yılki yıldızı Kate Winslet da kıyafet seçimini tek omuzdan yana kullandı.Anlayacağınız bu yazın olayı iki yerine tek askı... Markaların 2009 yaz koleksiyonları da tek omuzlu tasarımlardan geçilmiyor. Lanvin’inkiler leopar desenden omuzda dev kurdelelere kadar cesur ve rengarenk kıyafetlerde karşımıza çıkıyor. Alexander McQueen’in tek omuzluları kısa ve keskin bir silüete sahip. Balmain, Balenciaga ve Calvin Klein’ın tek omuzlu tasarımları turuncu, mor ve yeşil gibi canlı renklerde, şifon, saten ve ipek gibi lüks kumaşlarda hayat buldu.Yunan esintili tek omuzlu elbiseler hâlâ kırmızı halıda flaşları patlatırken bu yaz moda çevrelerinde turuncu ve pembe gibi cesur renklerde kısa tek omuzlular da çok popüler.Birçokları, tek omuzlu elbiselerle zarif bir seksilik yakalanabildiği görüşünde. Fashionishing.com sitesine göre “Omuzlar seksi, göğüs dekoltesinden daha gizemli, bacak dekoltesinden daha zarif; omuzlar, boynun zarafetini de ortaya çıkarıyor.”Tek omuzlu elbise dendiğinde akla tek bir askı gelmesin. Bu elbiselerin askısı bazen fırfır şeklinde bazen de kalın plili bir kumaş parçası olarak karşımıza çıkıyor.Tek askı trendi plajlarda da yansımasını buluyor ve mayo markalarının koleksiyonlarında tek omuzlu mayolar ve bikiniler dikkat çekiyor.Tarzı ne olursa olsun, tek omuzlu elbiseler bu yazın olmazsa olmazlarından. Bu yaz tek bir şey alacaksanız, bu tek omuzlu bir elbise olsun. Böylece gardırobunuz tek bir parçayla 2009 modasını yakalamış olur.-Bu elbiselerin altına doğru iç çamaşırı giymek çok önemli. Tek omuzlu elbisenizin altından sutyeninizin askılarının görünmesini istemeyeceğiniz için en doğru seçim askısız sutyen olmalı.-Omuzlarınız ortada olduğundan bakımlı olmalarına özen gösterin. İyi bir kese işinizi görür.-Tek omuzlu elbiselerde kolye kıyafeti öldürebileceği için küpe ve bilezik daha risksiz seçimler olabilir.-Elbisenin üstünüze tam oturması gerek. Çok sıkı olmamasına dikkat edin, kumaşın üzerinden fışkıran et görüntüsü pek de hoş bir resim yaratmaz.-Tek omuzlu elbiseler en feminen tasarımlardan biri. Aksesuarlarınızı seçerken bu feminenliği öldürmemesine dikkat edin.-Yuvarlak hatlı veya ince uzun kadınlarda aşağı düz inen tek omuzlu elbiseler, armut tipi vücuda sahip kadınlarda ise evaze modeller iyi durur.-Bazı tek omuzlu elbiselerde kıyafeti tamamlayacak en iyi aksesuar kemer olacaktır. Mutlaka deneyin.Tek omuzlu elbisenin geçmişi Eski Yunan’a kadar gidiyor. Eski Yunan’dan kalan heykeller ve tarihi eserlerin üzerlerindeki kabartıların boyalarından anlaşıldığı kadarıyla onların tek omuzlu kıyafetleri canlı renklerde ve gösterişliydi. 1930’ların sonu ve 1940’larda modada en büyük esin kaynaklarından biri Yunan ve Roma heykelleri ve bu heykellerdeki dökümlü, tek omuzlu tanrıça kıyafetleriydi. Bu modanın öncüsü de heykeltıraş olmayı isterken kendi modaevini açan Madame Gres idi. Ve o yıllardan şimdiye, tek omuzlu elbise birkaç sezonda bir parlıyor; hiçbir zaman tam anlamıyla demode olmuyor.